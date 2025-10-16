Carreta tomba na MG-235 e resgate tem dificuldade de encontrar motorista

O motorista de uma carreta que tombou fora da pista da rodovia MG-235 foi encontrado esmagado pelo veículo na tarde desta quinta-feira (16/10), em São Gotardo (MG), Alto Paranaíba. Houve dificuldade para achar a vítima, dada como desaparecida após o acidente.

O tombamento aconteceu no início da manhã, quando o motorista perdeu o controle da carreta e caiu próximo a um córrego, no trecho que liga São Gotardo a Matutina. O eixo do caminhão estava solto e sobre a cabine, o que impossibilitava a visualização da vítima.

Pela dificuldade foi necessário o apoio dos bombeiros de Campos Altos (MG) para fazer buscas e tentar um possível resgate. Durante toda a manhã não se sabia o paradeiro do condutor.Foi cogitado que o homem não usava cinto de segurança no momento do acidente e que ele poderia ter sido lançado para fora da cabine, que ficou sob a carroceria do veículo.Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi encontrado abaixo da composição destruída e só houve a confirmação no início da tarde, quando o corpo foi retirado e levado ao Instituto Médico Legal de Patos de Minas.

Não havia previsão para a remoção da carreta até o fechamento desta matéria.