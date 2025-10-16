Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Carreta tomba na MG-235 e resgate tem dificuldade de encontrar motorista

Motorista foi dado como desaparecido durante toda a manhã; veículo caiu em um córrego entre São Gotardo e Matutina (MG), Alto Paranaíba

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
16/10/2025 18:16

compartilhe

SIGA
x
Carreta tomba na MG-235 e resgate tem dificuldade de encontrar motorista
Carreta tomba na MG-235 e resgate tem dificuldade de encontrar motorista crédito: Divulgação/CBMG

O motorista de uma carreta que tombou fora da pista da rodovia MG-235 foi encontrado esmagado pelo veículo na tarde desta quinta-feira (16/10), em São Gotardo (MG), Alto Paranaíba. Houve dificuldade para achar a vítima, dada como desaparecida após o acidente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O tombamento aconteceu no início da manhã, quando o motorista perdeu o controle da carreta e caiu próximo a um córrego, no trecho que liga São Gotardo a Matutina. O eixo do caminhão estava solto e sobre a cabine, o que impossibilitava a visualização da vítima.

Leia Mais



Pela dificuldade foi necessário o apoio dos bombeiros de Campos Altos (MG) para fazer buscas e tentar um possível resgate. Durante toda a manhã não se sabia o paradeiro do condutor.

Foi cogitado que o homem não usava cinto de segurança no momento do acidente e que ele poderia ter sido lançado para fora da cabine, que ficou sob a carroceria do veículo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi encontrado abaixo da composição destruída e só houve a confirmação no início da tarde, quando o corpo foi retirado e levado ao Instituto Médico Legal de Patos de Minas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não havia previsão para a remoção da carreta até o fechamento desta matéria.

Tópicos relacionados:

acidente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay