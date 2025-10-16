Vídeo: acidente com carreta espalha carga de cimento na BR-381

Um acidente com uma carreta carregada de cimento deixou parte da carga espalhada pela pista da BR-381, em Três Corações (MG), no Sul de Minas, na manhã desta quinta-feira (16/10).

O acidente ocorreu no km 749, no sentido São Paulo. De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela rodovia, a faixa da direita está interditada para o trabalho das equipes de limpeza e remoção da carga, e o congestionamento chega a aproximadamente 1 quilômetro.

Vídeos em redes sociais mostram a pista coberta de cimento e óleo, levantando nuvens de poeira com a passagem dos veículos pelo trecho.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motorista e nem sobre as causas do acidente.

Matéria em atualização