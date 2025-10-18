MG: militar capota, cai em rio e morre preso ao cinto com a cabeça submersa

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um policial militar da reserva morreu quando o carro dele caiu de uma ponte deixando-o preso ao cinto de segurança e com a cabeça submersa em um ribeirão.

O acidente ocorreu na área rural de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na noite desta sexta-feira (17/10).

A estrada dá acesso ao aterro sanitário do município, no Bairro Curraleiros. O Chevrolet Onix que ele dirigia caiu de uma ponte de aproximadamente cinco metros de altura. O local é uma via rural, mas com fluxo intenso de veículos pesados.

O carro ficou destruído com a queda. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e, ao chegar, encontrou o carro capotado, com as rodas para cima, dentro do leito de um ribeirão.

A vítima, único ocupante do veículo, estava presa pelo cinto de segurança e com a cabeça submersa na água. Os militares precisaram usar equipamentos de desencarceramento para abrir a porta e ter acesso ao condutor.

Ao remover o homem do carro, as equipes de resgate constataram o óbito no local. “Ao ser removido do veículo, foi constatado a ausência de pulso, respiração, bem como uma cianose (pele azulada por falta de oxigenação) na face, pescoço e mãos”, informou o CBMMG.

A presença de uma coloração azulada ou arroxeada na face, pescoço e mãos pode indicar que a causa da morte foi a asfixia por falta de oxigênio. Essa mudança de cor sugere que a vítima não conseguiu respirar, mas somente a perícia pode determinar isso com precisão.

Após a identificação da vítima por meio de sua carteira, as polícias Civil e Militar foram comunicadas do fato.



A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para realizar os levantamentos iniciais que ajudarão a apurar a causa do acidente.

Após a liberação, os bombeiros removeram o corpo, que foi entregue a uma funerária de plantão para ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas.

Os bombeiros observaram que a ponte onde ocorreu o acidente apresenta riscos significativos. Embora a estrada seja de mão dupla, a ponte é estreita, permitindo a passagem de apenas um veículo por vez.

Além disso, a sinalização é precária, sem placas de "pare" ou faixas refletoras que alertem os motoristas sobre a estrutura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A via também possui descidas íngremes em ambos os sentidos que levam à ponte, o que pode fazer com que os veículos cheguem ao ponto crítico em maior velocidade.



Capotamento em Patos de Minas