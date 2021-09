Carro com corpos de seis jovens é encontrado submerso em riacho em Luziânia

Carro submerso é encontrado com corpos de seis jovens em região rural de Luziânia na manhã desde domingo (5/9) (foto: Corpo de Bombeiros)

Um carro submerso foi encontrado com os corpos de seis jovens, neste domingo (5/9), em um riacho na Zona Rural de Luziânia, no entorno do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h após uma testemunha que passava pelo local avistar o carro dentro da água com as rodas para cima. As vítimas tinham entre 15 e 28 anos.