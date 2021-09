Vídeo: bois destroem cadeiras e mesas durante 'briga' em bar

Os animais avançam um contra o outro e vão empurrando o que tem pela frente (foto: Reprodução)

Uma briga, no mínimo, inusitada viralizou nas redes sociais. Trata-se de uma desavença violenta entre dois bois, que no "calor da discussão" quebram mesas e cadeiras em frente a um bar, em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. O caso ocorreu na última quarta-feira (1º/9).