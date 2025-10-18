MG: R$100 milhões em cocaína são apreendidos em rodovia do estado

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma das maiores apreensões de drogas da história de Minas Gerais foi realizada na noite de sexta-feira (17/10), por volta das 23h30, na rodovia MGC-497, altura do KM 189, no município de Campina Verde, no Triângulo Mineiro.

Durante uma operação, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e o seu Grupo Tático Rodoviário (GTR) encontraram 521 quilos de cocaína refinada (pura) escondidos em um caminhão. O valor da carga, se vendida no varejo, poderia ultrapassar os R$ 100 milhões, segundo estimativas da polícia.

"A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) da PMRv, realizou uma importante operação nas rodovias do Triângulo Mineiro, que culminou na apreensão de aproximadamente 500 kg de cocaína. Essa apreensão causou um prejuízo ao crime organizado. Ações como essa vêm garantindo que as drogas não cheguem aos centros urbanos e as cidades fiquem mais seguras", informou a corporação.

O local da abordagem é um ponto estratégico para o crime organizado. A MGC-497, em Campina Verde, está em uma região de entroncamento rodoviário que serve como corredor para o escoamento de ilícitos, conectando Minas Gerais a estados como São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul.

A área é conhecida como uma "Rota Narco" ou "Rota Caipira", utilizada por facções para transportar drogas vindas sobretudo da Bolívia. O único suspeito preso é o motorista do caminhão, um homem de 49 anos.

Não foram encontradas armas de fogo com o suspeito ou no veículo durante a abordagem policial.

A quantidade e a pureza da droga acondicionada em tabletes indicam uma operação de tráfico em escala internacional, destinada à distribuição por atacado.

Os 521 quilos de cocaína pura seriam provavelmente levados a laboratórios em grandes centros urbanos ou entornos metropolitanos para serem misturados a outras substâncias para multiplicar o volume antes da venda.

O método de ocultação, em um fundo falso na parte superior de um baú frigorífico que transportava carne, é um método sofisticado para enganar a fiscalização, sugerindo a logística de uma organização criminosa estruturada.

A apreensão ocorreu durante a "Operação Rota Narco". Os policiais militares rodoviários abordaram o caminhão-baú e, durante a conversa, notaram que o motorista apresentava nervosismo e dava respostas contraditórias sobre a viagem e a carga.

A desconfiança dos agentes levou a uma busca minuciosa no veículo. Foi então que os policiais localizaram o compartimento secreto na carroceria, onde estavam os tabletes de cocaína.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas e foi conduzido, junto com o caminhão e a carga, para a Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia, que investigará a origem e o destino do entorpecente.

Operação Rota Narco