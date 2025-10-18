Assine
BAIRRO BONFIM

Vídeo: incêndio destrói oficina em BH, e fumaça complica trânsito

Fogo atingiu estabelecimento na Avenida Pedro II, na altura do Bairro Bonfim, na noite deste sábado (18/10). Reportagem do EM esteve no local

Bruno Luis Barros
Leandro Couri
Bruno Luis Barros
Leandro Couri
18/10/2025 23:49

Incêndio de grande proporção destruiu oficina e causou nuvem de fumaça em avenida de BH
Incêndio de grande proporção destruiu oficina e causou nuvem de fumaça em avenida de BH crédito: Leandro Couri/EM/DA. Press

Um incêndio de grande proporção atingiu uma oficina de lanternagem na Avenida Pedro II, nº 646, na altura do Bairro Bonfim, em Belo Horizonte, na noite deste sábado (18/10). Não havia informações sobre feridos até o fechamento desta edição. 

A reportagem do Estado de Minas esteve no local e, de acordo com testemunhas, o fogo começou de forma repentina, espalhando-se rapidamente. Há relatos de que as chamas teriam sido provocadas por uma pequena fogueira deixada por alguém nas proximidades do local. A causa do incêndio, no entanto, ainda não foi confirmada pelas autoridades.  

A fumaça densa e escura se espalhou pela avenida, comprometendo a visibilidade dos motoristas que trafegam pela via, uma das mais movimentadas da região Noroeste da capital.

Pelo menos três caminhões do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas, com o apoio da Polícia Militar, que isolou o trecho da avenida para garantir a segurança de pedestres e condutores.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte incendio

