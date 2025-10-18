Vídeo: incêndio destrói oficina em BH, e fumaça complica trânsito
Fogo atingiu estabelecimento na Avenida Pedro II, na altura do Bairro Bonfim, na noite deste sábado (18/10). Reportagem do EM esteve no local
Um incêndio de grande proporção atingiu uma oficina de lanternagem na Avenida Pedro II, nº 646, na altura do Bairro Bonfim, em Belo Horizonte, na noite deste sábado (18/10). Não havia informações sobre feridos até o fechamento desta edição.
A reportagem do Estado de Minas esteve no local e, de acordo com testemunhas, o fogo começou de forma repentina, espalhando-se rapidamente. Há relatos de que as chamas teriam sido provocadas por uma pequena fogueira deixada por alguém nas proximidades do local. A causa do incêndio, no entanto, ainda não foi confirmada pelas autoridades.
A fumaça densa e escura se espalhou pela avenida, comprometendo a visibilidade dos motoristas que trafegam pela via, uma das mais movimentadas da região Noroeste da capital.
Pelo menos três caminhões do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas, com o apoio da Polícia Militar, que isolou o trecho da avenida para garantir a segurança de pedestres e condutores.
