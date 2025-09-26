Assine
overlay
Início Gerais
SEXTA-FEIRA GELADA

Recorde do ano: sensação térmica em BH fica muito abaixo de zero

Além de o episódio de frio entrar no ranking das menores temperaturas registradas no ano na capital, a sensação térmica negativa surpreendeu

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
26/09/2025 08:04 - atualizado em 26/09/2025 08:08

compartilhe

Siga no
x
Mesmo com frio intenso na manhã, o clima firme permite caminhadas em locais de BH como a Praça da Liberdade
BH registra um dos dias mais frio do ano e sensação térmica abaixo de zero nesta sexta-feira (26/9) crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Depois de dias muito quentes, chegando a registrar temperaturas tão altas a ponto de entrar na lista das maiores de 2025, Belo Horizonte teve frio extremo na manhã desta sexta-feira (26/9).

Além de o episódio de frio entrar no ranking das menores temperaturas registradas no ano na capital, a sensação térmica muito abaixo de zero surpreendeu os belo-horizontinos.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a estação Cercadinho, na Região Oeste, marcou 10,2°C, às 6h, com sensação térmica de -17°C. Os ventos no local, que também contribuem para o frio, chegaram a 88,92 km/h nesta manhã.

Em outras regiões, a ventania ficou entre 25,6 km/h e 44,28 km/h na madrugada.

Leia Mais

A estação é localizada em uma área de mata na cidade e, por isso, registra sensações térmicas tão baixas. Na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, a mínima foi de 10,4°C, às 5h20.

A mínima desta sexta é a nona menor do ano em BH. Desde julho, os termômetros da capital não marcavam temperaturas tão baixas.

Menores temperaturas do ano

  • 8,1 °C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)
  • 8,7 ºC - 30/7/2025 às 6h30 (Centro-Sul), 31/7/2025 às 6h (Centro-Sul)
  • 8,8 °C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)
  • 8,9 ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)
  • 9,4 °C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)
  • 9,7 °C – 2/08/2025 às 7h00 (Cercadinho)
  • 9,9 °C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)
  • 10,0 °C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)
  • 10,2 °C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras), 26/07/2025 às 6h (Cercadinho)
  • 10,3 °C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova), 15/09/2025 às 7h00 (Pampulha), 16/07/2025 às 7h (Pampulha)

Menores temperaturas por regional em 26/9

  • Barreiro: 12,0 °C, às 5h55.
  • Centro-Sul: 10,4 °C, às 5h20.
  • Oeste: 10,2 °C, com sensação térmica de -17,0 °C, às 6h.
  • Pampulha: 13,3 °C, com sensação térmica de 9,6 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 13,0 °C às 5h15.

Maiores velocidades dos ventos em 26 de setembro de 2025

  • Estação Oeste – às 6h, ventos de 88,92 km/h
  • Estação Pampulha – às 0h, ventos de 44,28 km/h
  • Estação Barreiro – às 2h10, ventos de 25,6 km/h
  • Estação Centro-Sul – às 0h, ventos de 26,3 km/h

Segundo a Defesa Civil municipal, a cidade está sob alerta para baixas temperaturas até domingo (28/9), devido à atuação de uma massa de ar frio sobre a região. O aviso indica que as temperaturas vão ficar em torno de 10°C pelas manhãs.

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com máxima prevista de 25°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 40% à tarde.

Porque faz tanto frio na estação Cercadinho?

A Estação Ecológica do Cercadinho é uma unidade de conservação ambiental localizada na região mais elevada de Belo Horizonte. O local apresenta altitudes que variam entre 936 e 1.276 metros (m), com média de 1.109m.

Essa condição dá ao local um clima mais ameno em comparação a áreas mais baixas da cidade. Em razão da posição topográfica, a estação também registra os ventos mais intensos de BH.

Como se cuidar no frio?

  • Hidrate-se;
  • Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
  • Realize atividades físicas utilizando agasalho;
  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Queda nas temperaturas

A chegada da primavera trouxe uma mudança climática em BH. No domingo (21/9), a cidade marcou uma das maiores temperaturas do ano, seguida de fortes chuvas, que causaram estragos pela cidade.

Na segunda (22/9), data de início da nova estação, as chuvas permaneceram. Logo depois, as temperaturas começaram a cair. De acordo com o meteorologista do instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Lizandro Gemiacki, a queda nas temperaturas é uma característica comum.

Segundo o especialista, é natural que, antes de uma passagem de uma frente fria, o vento transporte um ar quente, aquecendo a região, como ocorre na última semana. Passada a condição climática, com a presença de rajadas de vento e chuva, uma massa de ar frio ocupa a atmosfera, causando a mudança.

"Após essa passagem da frente fria, entra uma massa de ar, geralmente mais frio, muitas vezes, polar, que vai diminuir as temperaturas. Então, é característica da passagem dos sistemas meteorológicos, mesmo que separam essas massas de ar com características diferentes", explica.

Segundo Gemiacki, também é comum que as temperaturas aumentem entre 2°C e 3°C e depois caiam em até 7°C. A tendência é que, pelo menos até o final da próxima semana, o tempo siga estável em Belo Horizonte e outras regiões de Minas Gerais.

Como fica o tempo em Minas?

A previsão do Inmet indica que o dia siga estável em Minas Gerais nesta sexta-feira. A alta pressão atmosférica influencia na estabilidade do tempo no estado e inibe a formação de nuvens de chuva mais intensa, além de provocar um fluxo de ar de origem oceânica que deixa o Leste mineiro com nebulosidade baixa, o que pode provocar nevoeiros e chuviscos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por isso, as temperaturas mínimas no estado devem ficar de 3°C a 5°C mais baixas, especialmente nas manhãs do final de semana. Há, ainda, possibilidade de geada no Sul de Minas.

Tópicos relacionados:

bh frio minas-gerais previsao-do-tempo primavera

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay