Recorde do ano: sensação térmica em BH fica muito abaixo de zero

Depois de dias muito quentes, chegando a registrar temperaturas tão altas a ponto de entrar na lista das maiores de 2025, Belo Horizonte teve frio extremo na manhã desta sexta-feira (26/9).

Além de o episódio de frio entrar no ranking das menores temperaturas registradas no ano na capital, a sensação térmica muito abaixo de zero surpreendeu os belo-horizontinos.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a estação Cercadinho, na Região Oeste, marcou 10,2°C, às 6h, com sensação térmica de -17°C. Os ventos no local, que também contribuem para o frio, chegaram a 88,92 km/h nesta manhã.

Em outras regiões, a ventania ficou entre 25,6 km/h e 44,28 km/h na madrugada.

A estação é localizada em uma área de mata na cidade e, por isso, registra sensações térmicas tão baixas. Na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, a mínima foi de 10,4°C, às 5h20.

A mínima desta sexta é a nona menor do ano em BH. Desde julho, os termômetros da capital não marcavam temperaturas tão baixas.

Menores temperaturas do ano

8,1 °C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)

8,7 ºC - 30/7/2025 às 6h30 (Centro-Sul), 31/7/2025 às 6h (Centro-Sul)

8,8 °C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)

8,9 ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)

9,4 °C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)

9,7 °C – 2/08/2025 às 7h00 (Cercadinho)

9,9 °C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)

10,0 °C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)

10,2 °C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras), 26/07/2025 às 6h (Cercadinho)

10,3 °C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova), 15/09/2025 às 7h00 (Pampulha), 16/07/2025 às 7h (Pampulha)

Menores temperaturas por regional em 26/9

Barreiro: 12,0 °C, às 5h55.

Centro-Sul: 10,4 °C, às 5h20.

Oeste: 10,2 °C, com sensação térmica de -17,0 °C, às 6h.

Pampulha: 13,3 °C, com sensação térmica de 9,6 °C, às 6h.

Venda Nova: 13,0 °C às 5h15.

Maiores velocidades dos ventos em 26 de setembro de 2025

Estação Oeste – às 6h, ventos de 88,92 km/h

Estação Pampulha – às 0h, ventos de 44,28 km/h

Estação Barreiro – às 2h10, ventos de 25,6 km/h

Estação Centro-Sul – às 0h, ventos de 26,3 km/h

Segundo a Defesa Civil municipal, a cidade está sob alerta para baixas temperaturas até domingo (28/9), devido à atuação de uma massa de ar frio sobre a região. O aviso indica que as temperaturas vão ficar em torno de 10°C pelas manhãs.

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com máxima prevista de 25°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 40% à tarde.

Porque faz tanto frio na estação Cercadinho?

A Estação Ecológica do Cercadinho é uma unidade de conservação ambiental localizada na região mais elevada de Belo Horizonte. O local apresenta altitudes que variam entre 936 e 1.276 metros (m), com média de 1.109m.

Essa condição dá ao local um clima mais ameno em comparação a áreas mais baixas da cidade. Em razão da posição topográfica, a estação também registra os ventos mais intensos de BH.



Como se cuidar no frio?

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Queda nas temperaturas

A chegada da primavera trouxe uma mudança climática em BH. No domingo (21/9), a cidade marcou uma das maiores temperaturas do ano, seguida de fortes chuvas, que causaram estragos pela cidade.

Na segunda (22/9), data de início da nova estação, as chuvas permaneceram. Logo depois, as temperaturas começaram a cair. De acordo com o meteorologista do instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Lizandro Gemiacki, a queda nas temperaturas é uma característica comum.

Segundo o especialista, é natural que, antes de uma passagem de uma frente fria, o vento transporte um ar quente, aquecendo a região, como ocorre na última semana. Passada a condição climática, com a presença de rajadas de vento e chuva, uma massa de ar frio ocupa a atmosfera, causando a mudança.

"Após essa passagem da frente fria, entra uma massa de ar, geralmente mais frio, muitas vezes, polar, que vai diminuir as temperaturas. Então, é característica da passagem dos sistemas meteorológicos, mesmo que separam essas massas de ar com características diferentes", explica.

Segundo Gemiacki, também é comum que as temperaturas aumentem entre 2°C e 3°C e depois caiam em até 7°C. A tendência é que, pelo menos até o final da próxima semana, o tempo siga estável em Belo Horizonte e outras regiões de Minas Gerais.

Como fica o tempo em Minas?

A previsão do Inmet indica que o dia siga estável em Minas Gerais nesta sexta-feira. A alta pressão atmosférica influencia na estabilidade do tempo no estado e inibe a formação de nuvens de chuva mais intensa, além de provocar um fluxo de ar de origem oceânica que deixa o Leste mineiro com nebulosidade baixa, o que pode provocar nevoeiros e chuviscos.



Por isso, as temperaturas mínimas no estado devem ficar de 3°C a 5°C mais baixas, especialmente nas manhãs do final de semana. Há, ainda, possibilidade de geada no Sul de Minas.

