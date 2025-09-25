BH está em alerta de baixa temperatura até domingo (28/9)

Os moradores de Belo Horizonte devem se preparar para queda nas temperaturas nos próximos dias. O comunicado foi emitido pela Defesa Civil municipal nesta quinta-feira (25/9), que alerta para temperaturas em torno de 10°C até domingo (28/9), devido à atuação de uma massa de ar frio sobre a região.

Nesta quinta já foi possível sentir frio, a temperatura mínima registrada na cidade foi de 14,8°C, e a máxima prevista é de 24°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% no período da tarde. A Região Oeste da capital registrou sensação térmica de -2,7 °C, às 6h.

A população é orientada a redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, mantendo-se aquecida e protegida, especialmente durante os deslocamentos matinais.

Como se cuidar no frio?

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos