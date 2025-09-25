Nebulosidade aumenta e temperatura cai em Belo Horizonte

Nesta quinta-feira (25), Belo Horizonte registra clima ameno e céu variando entre nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia.

A temperatura mínima foi de 14,8 °C e a máxima prevista é de 24 °C. Segundo a Defesa Civil, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% no período da tarde.

Nas regionais, as temperaturas mínimas registradas nesta manhã foram de 16,2 °C no Barreiro, às 5h50; 15,7 °C na Centro-Sul, às 5h45; 14,8 °C na Oeste, com sensação térmica de -2,7 °C, às 6h; 18,6 °C na Pampulha, com sensação térmica de 18,4 °C, às 6h; e 18,9 °C em Venda Nova, às 6h10.

A sensação térmica negativa na Região Oeste ocorreu na estação Cercadinho, que está instalada em uma área de mata. Por estar cercada por vegetação densa, a região tende a acumular mais frio durante a madrugada, explicando o registro de -2,7 °C, mesmo com temperaturas mínimas mais altas nas demais regiões.

De acordo com a Defesa Civil, o dia deve seguir com períodos de sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns pontos da cidade, recomendando atenção de motoristas e pedestres em áreas com maior acúmulo de água.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam entre 18°C e 30°C, acompanhadas de vento fraco a moderado.

Como fica o tempo em Minas Gerais?

Ainda de acordo com o Inmet, áreas de instabilidade atuam na região central do Brasil, favorecendo o desenvolvimento de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do estado. Nas demais regiões, o céu ficará parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva isolada.

As temperaturas variam entre 7°C e 36°C, dependendo da região, e os ventos sopram predominantemente de Leste e Sudeste, fracos a moderados, com rajadas em áreas do Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata.

No Norte de Minas, o céu ficará parcialmente nublado, com máximas em torno de 34°C. Já no Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes, o dia terá pancadas de chuva isoladas, mínimas de 11°C e máximas de 27°C. No Oeste e Triângulo/Alto Paranaíba, as temperaturas sobem, com máximas de 34°C, e o céu terá pancadas de chuva com trovoadas isoladas.