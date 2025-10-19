MG tem 171 cidades em alerta para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h
Aviso meteorológico é válido até as 10h desta segunda-feira (20/10). Confira a relação de cidades ameaçadas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (19/10), um alerta de perigo para chuvas intensas em 171 cidades em Minas Gerais (confira a lista completa abaixo). O aviso meteorológico é válido até as 10h desta segunda-feira (20/10).
Segundo o Inmet, as cidades sob alerta podem ter chuva entre 30mm/h e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia. A previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos fortes, oscilando entre 60km/h e 100km/h.
Ainda de acordo com o órgão, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O que fazer para se proteger:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia
Abaixo, confira a lista das cidades de Minas sob alerta:
-
Água Boa
-
Águas Formosas
-
Águas Vermelhas
-
Almenara
-
Angelândia
-
Araçuaí
-
Aricanduva
-
Arinos
-
Ataléia
-
Bandeira
-
Berilo
-
Berizal
-
Bertópolis
-
Bocaiúva
-
Bonfinópolis de Minas
-
Bonito de Minas
-
Botumirim
-
Brasília de Minas
-
Buritis
-
Buritizeiro
-
Cabeceira Grande
-
Cachoeira de Pajeú
-
Campanário
-
Campo Azul
-
Capelinha
-
Capitão Enéas
-
Caraí
-
Carbonita
-
Carlos Chagas
-
Catuji
-
Catuti
-
Chapada do Norte
-
Chapada Gaúcha
-
Claro dos Poções
-
Comercinho
-
Cônego Marinho
-
Coração de Jesus
-
Coronel Murta
-
Crisólita
-
Cristália
-
Curral de Dentro
-
Diamantina
-
Divisa Alegre
-
Divisópolis
-
Espinosa
-
Felisburgo
-
Formoso
-
Francisco Badaró
-
Franciscópolis
-
Francisco Sá
-
Frei Gaspar
-
Fronteira dos Vales
-
Fruta de Leite
-
Gameleiras
-
Glaucilândia
-
Grão Mogol
-
Guaraciama
-
Ibiaí
-
Ibiracatu
-
Icaraí de Minas
-
Indaiabira
-
Itabirinha
-
Itacambira
-
Itacarambi
-
Itaipé
-
Itamarandiba
-
Itambacuri
-
Itaobim
-
Itinga
-
Jacinto
-
Jaíba
-
Jampruca
-
Janaúba
-
Januária
-
Japonvar
-
Jenipapo de Minas
-
Jequitinhonha
-
Joaíma
-
Jordânia
-
José Gonçalves de Minas
-
Josenópolis
-
Juramento
-
Juvenília
-
Ladainha
-
Leme do Prado
-
Lontra
-
Luislândia
-
Machacalis
-
Malacacheta
-
Mamonas
-
Manga
-
Mantena
-
Mata Verde
-
Matias Cardoso
-
Mato Verde
-
Medina
-
Mendes Pimentel
-
Minas Novas
-
Mirabela
-
Miravânia
-
Montalvânia
-
Monte Azul
-
Monte Formoso
-
Montes Claros
-
Montezuma
-
Nanuque
-
Natalândia
-
Ninheira
-
Nova Belém
-
Nova Módica
-
Nova Porteirinha
-
Novo Cruzeiro
-
Novo Oriente de Minas
-
Novorizonte
-
Olhos-d'Água
-
Ouro Verde de Minas
-
Padre Carvalho
-
Padre Paraíso
-
Pai Pedro
-
Palmópolis
-
Patis
-
Pavão
-
Pedra Azul
-
Pedras de Maria da Cruz
-
Pescador
-
Pintópolis
-
Ponto Chique
-
Ponto dos Volantes
-
Porteirinha
-
Poté
-
Riachinho
-
Riacho dos Machados
-
Rio do Prado
-
Rio Pardo de Minas
-
Rubelita
-
Rubim
-
Salinas
-
Salto da Divisa
-
Santa Cruz de Salinas
-
Santa Fé de Minas
-
Santa Helena de Minas
-
Santa Maria do Salto
-
Santa Maria do Suaçuí
-
Santo Antônio do Jacinto
-
Santo Antônio do Retiro
-
São Félix de Minas
-
São Francisco
-
São João da Lagoa
-
São João da Ponte
-
São João das Missões
-
São João do Pacuí
-
São João do Paraíso
-
São José do Divino
-
São Romão
-
São Sebastião do Maranhão
-
Serra dos Aimorés
-
Serranópolis de Minas
-
Setubinha
-
Taiobeiras
-
Teófilo Otoni
-
Turmalina
-
Ubaí
-
Umburatiba
-
Unaí
-
Uruana de Minas
-
Urucuia
-
Vargem Grande do Rio Pardo
-
Varzelândia
-
Verdelândia
-
Veredinha
-
Virgem da Lapa