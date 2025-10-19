MG tem 171 cidades em alerta para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (19/10), um alerta de perigo para chuvas intensas em 171 cidades em Minas Gerais (confira a lista completa abaixo). O aviso meteorológico é válido até as 10h desta segunda-feira (20/10).

Segundo o Inmet, as cidades sob alerta podem ter chuva entre 30mm/h e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia. A previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos fortes, oscilando entre 60km/h e 100km/h.

Ainda de acordo com o órgão, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O que fazer para se proteger:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia

Abaixo, confira a lista das cidades de Minas sob alerta:



