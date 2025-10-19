Assine
CONFIRA A LISTA

MG tem 171 cidades em alerta para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

Aviso meteorológico é válido até as 10h desta segunda-feira (20/10). Confira a relação de cidades ameaçadas 

19/10/2025 16:50

Durante alertas de pancadas de chuva, a Defesa Civil recomenda que a população evite áreas de inundação
Durante alertas de pancadas de chuva, a Defesa Civil recomenda que a população evite áreas de inundação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (19/10), um alerta de perigo para chuvas intensas em 171 cidades em Minas Gerais (confira a lista completa abaixo). O aviso meteorológico é válido até as 10h desta segunda-feira (20/10).

Segundo o Inmet, as cidades sob alerta podem ter chuva entre 30mm/h e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia. A previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos fortes, oscilando entre 60km/h e 100km/h. 

Ainda de acordo com o órgão, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 

O que fazer para se proteger:

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia

Abaixo, confira a lista das cidades de Minas sob alerta:


  • Água Boa

  • Águas Formosas

  • Águas Vermelhas

  • Almenara

  • Angelândia

  • Araçuaí

  • Aricanduva

  • Arinos

  • Ataléia

  • Bandeira

  • Berilo

  • Berizal

  • Bertópolis

  • Bocaiúva

  • Bonfinópolis de Minas

  • Bonito de Minas

  • Botumirim

  • Brasília de Minas

  • Buritis

  • Buritizeiro

  • Cabeceira Grande

  • Cachoeira de Pajeú

  • Campanário

  • Campo Azul

  • Capelinha

  • Capitão Enéas

  • Caraí

  • Carbonita

  • Carlos Chagas

  • Catuji

  • Catuti

  • Chapada do Norte

  • Chapada Gaúcha

  • Claro dos Poções

  • Comercinho

  • Cônego Marinho

  • Coração de Jesus

  • Coronel Murta

  • Crisólita

  • Cristália

  • Curral de Dentro

  • Diamantina

  • Divisa Alegre

  • Divisópolis

  • Espinosa

  • Felisburgo

  • Formoso

  • Francisco Badaró

  • Franciscópolis

  • Francisco Sá

  • Frei Gaspar

  • Fronteira dos Vales

  • Fruta de Leite

  • Gameleiras

  • Glaucilândia

  • Grão Mogol

  • Guaraciama

  • Ibiaí

  • Ibiracatu

  • Icaraí de Minas

  • Indaiabira

  • Itabirinha

  • Itacambira

  • Itacarambi

  • Itaipé

  • Itamarandiba

  • Itambacuri

  • Itaobim

  • Itinga

  • Jacinto

  • Jaíba

  • Jampruca

  • Janaúba

  • Januária

  • Japonvar

  • Jenipapo de Minas

  • Jequitinhonha

  • Joaíma

  • Jordânia

  • José Gonçalves de Minas

  • Josenópolis

  • Juramento

  • Juvenília

  • Ladainha

  • Leme do Prado

  • Lontra

  • Luislândia

  • Machacalis

  • Malacacheta

  • Mamonas

  • Manga

  • Mantena

  • Mata Verde

  • Matias Cardoso

  • Mato Verde

  • Medina

  • Mendes Pimentel

  • Minas Novas

  • Mirabela

  • Miravânia

  • Montalvânia

  • Monte Azul

  • Monte Formoso

  • Montes Claros

  • Montezuma

  • Nanuque

  • Natalândia

  • Ninheira

  • Nova Belém

  • Nova Módica

  • Nova Porteirinha

  • Novo Cruzeiro

  • Novo Oriente de Minas

  • Novorizonte

  • Olhos-d'Água

  • Ouro Verde de Minas

  • Padre Carvalho

  • Padre Paraíso

  • Pai Pedro

  • Palmópolis

  • Patis

  • Pavão

  • Pedra Azul

  • Pedras de Maria da Cruz

  • Pescador

  • Pintópolis

  • Ponto Chique

  • Ponto dos Volantes

  • Porteirinha

  • Poté

  • Riachinho

  • Riacho dos Machados

  • Rio do Prado

  • Rio Pardo de Minas

  • Rubelita

  • Rubim

  • Salinas

  • Salto da Divisa

  • Santa Cruz de Salinas

  • Santa Fé de Minas

  • Santa Helena de Minas

  • Santa Maria do Salto

  • Santa Maria do Suaçuí

  • Santo Antônio do Jacinto

  • Santo Antônio do Retiro

  • São Félix de Minas

  • São Francisco

  • São João da Lagoa

  • São João da Ponte

  • São João das Missões

  • São João do Pacuí

  • São João do Paraíso

  • São José do Divino

  • São Romão

  • São Sebastião do Maranhão

  • Serra dos Aimorés

  • Serranópolis de Minas

  • Setubinha

  • Taiobeiras

  • Teófilo Otoni

  • Turmalina

  • Ubaí

  • Umburatiba

  • Unaí

  • Uruana de Minas

  • Urucuia

  • Vargem Grande do Rio Pardo

  • Varzelândia

  • Verdelândia

  • Veredinha

  • Virgem da Lapa

