BH está sob alerta de frio até sexta-feira (24/10); veja recomendações
Capital registrou baixas temperaturas na manhã desta segunda-feira (20/10) e está sob alerta de frio, emitido pela Defesa Civil municipal
Belo Horizonte está sob alerta para baixas temperaturas nas primeiras horas do dia pelo menos até sexta-feira (24/10).
De acordo com a Defesa Civil de BH, o frio ocorre devido a atuação da massa de ar polar. Os termômetros devem registrar temperaturas em torno ou abaixo de 10°C.
Nesta segunda-feira (20/10), a capital mineira registrou 11,2°C, às 6h, na Região Oeste, com sensação térmica de -10,1°C.
O órgão municipal recomenda que a população se hidrate e evite banhos de água quente. Em ambientes fechados, a recomendação é que as janelas fiquem abertas para ventilação.
Como se cuidar no frio?
- Hidrate-se;
- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
- Realize atividades físicas utilizando agasalho;
- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.
Menores temperaturas do ano
8,1 °C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)
8,7 ºC - 30/7/2025 às 6h30 (Centro-Sul), 31/7/2025 às 6h (Centro-Sul)
8,8 °C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)
8,9 ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)
9,4 °C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)
9,7 °C – 2/08/2025 às 7h00 (Cercadinho)
9,9 °C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)
10,0 °C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)
10,2 °C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras), 26/07/2025 às 6h (Cercadinho)
10,3 °C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova), 15/09/2025 às 7h00 (Pampulha), 16/07/2025 às 7h (Pampulha)