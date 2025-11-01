Chuva de granizo atinge o Sul de Minas e moradores registram estragos

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma chuva de granizo atingiu parte de Minas Gerais nessa sexta-feira (31/10), deixando ruas e áreas rurais cobertas de gelo. Moradores locais registraram o susto nas redes sociais.

A Serra da Belinha, no município de Piumhi, região Oeste do estado, ficou branca, lembrando um cenário de neve após o temporal. Um vídeo compartilhado ainda mostra uma grossa camada de gelo às margens de uma rodovia local.

Outro usuário postou fotos de um campo de futebol no município de Luz, na região central de Minas, com o gramado todo branco. Um homem fez um vídeo mostrando os estragos em seu carro, em uma rua coberta de pedras de gelo e folhas de árvores. “Os carros não conseguiam andar na rua, ficavam patinando. Nunca vi coisa igual”, conta o morador.

A prefeitura de Luz se pronunciou no Instagram, com a presença de assistentes sociais, assim como membros da Defesa Civil e da Polícia Militar, colocando-se à disposição da população. Os números dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras e Creas) locais também foram divulgados. “O importante nesse momento é acolher, a solidariedade”, declarou o vereador e presidente da Câmara Municipal, Rogério Silva (Avante).

Já um vídeo feito em Senador Amaral registrou ruas e plantações cobertas de gelo. Um homem chega a brincar: “Olha os Alpes da Suíça aí, rapaziada.” Em Serranos, o registro mostra uma fazenda atingida pela tempestade, com o gado tremendo de frio e mugindo. Um morador de Alfenas mostrou grandes pedras de gelo que ficaram na grama da propriedade.

A forte ocorrência de chuvas teve reflexos, inclusive, na região Central do estado. O Parque Estadual do Sumidouro, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou, por meio de suas redes sociais, que suspendeu o funcionamento neste fim de semana. “A medida é essencial para garantir a segurança de todos os visitantes e colaboradores. Contamos com a compreensão de todos e informaremos assim que o funcionamento for normalizado”, diz o comunicado.

Alerta de chuva

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Sul de Minas, assim como as regiões Central, Oeste, Noroeste, Campo das Vertentes e Triângulo Mineiro, está sob alerta amarelo, de perigo potencial, até as 23h59min de domingo (2/11).

As 407 cidades compreendidas no alerta podem enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Previsão do tempo

De acordo com o Inmet, a previsão para este domingo (2/11) é de sol entre nuvens em todo o estado e, devido à umidade do ar, o dia tende a ser abafado. À tarde, há chance de chuvas torrenciais, principalmente para o Triângulo Mineiro e o Sul do estado.

A temperatura deve variar entre máxima de 37ºC e mínima de 14ºC.

