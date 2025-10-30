Vídeo: chuva forte causa alagamentos e deixa trânsito lento na Grande BH
Na BR-381, na saída de BH em direção a Sabará, imagens que circulam na internet mostram a rodovia alagada
compartilheSIGA
Uma chuva forte no fim da tarde desta quinta-feira (30/10) causou alagamentos e deixou o trânsito lento em várias cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Na BR-381, na saída de BH em direção a Sabará, imagens que circulam na internet mostram a rodovia alagada nas proximidades de um posto de combustíveis. Motoristas trafegam pelo trecho em velocidade reduzida para realizar a travessia com segurança, o que tem causado lentidão no trânsito.
Leia Mais
A água também subiu rapidamente em Vespasiano, causando apreensão para quem tinha carros estacionados nas ruas. Já em Santa Luzia, moradores registraram vias tomadas por grande volume de água. Em Caeté, um motorista ficou ilhado após o carro ser parcialmente submerso.
- BH pode registrar 100mm de chuva; 5 regiões estão sob risco geológico
- Região de BH registra 61,9% da chuva esperada para o mês em quatro horas
Em Belo Horizonte, a Defesa Civil informou, por volta das 18h30, que uma chuva fraca caía em todas as nove regionais da capital: Venda Nova, Pampulha, Norte, Nordeste, Noroeste, Leste, Oeste, Centro-Sul e Barreiro.
Antes disso, à tarde, houve registro de alagamento no Anel Rodoviário, na altura do Bairro São Gabriel, na Região Nordeste. A marginal da via chegou a ser interditada para evitar acidentes. A pista da direita também teve acúmulo de água, mas sem impacto no tráfego de veículos.