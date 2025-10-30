Assine
Vídeo: chuva forte causa alagamentos e deixa trânsito lento na Grande BH

Na BR-381, na saída de BH em direção a Sabará, imagens que circulam na internet mostram a rodovia alagada

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
30/10/2025 20:08

À esquerda, a BR-381, na saída de BH em direção a Sabará. À direita, alagamento em Vespasiano
À esquerda, a BR-381, na saída de BH em direção a Sabará. À direita, alagamento em Vespasiano crédito: Redes sociais

Uma chuva forte no fim da tarde desta quinta-feira (30/10) causou alagamentos e deixou o trânsito lento em várias cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na BR-381, na saída de BH em direção a Sabará, imagens que circulam na internet mostram a rodovia alagada nas proximidades de um posto de combustíveis. Motoristas trafegam pelo trecho em velocidade reduzida para realizar a travessia com segurança, o que tem causado lentidão no trânsito.

A água também subiu rapidamente em Vespasiano, causando apreensão para quem tinha carros estacionados nas ruas. Já em Santa Luzia, moradores registraram vias tomadas por grande volume de água. Em Caeté, um motorista ficou ilhado após o carro ser parcialmente submerso.

Em Belo Horizonte, a Defesa Civil informou, por volta das 18h30, que uma chuva fraca caía em todas as nove regionais da capital: Venda Nova, Pampulha, Norte, Nordeste, Noroeste, Leste, Oeste, Centro-Sul e Barreiro.

Antes disso, à tarde, houve registro de alagamento no Anel Rodoviário, na altura do Bairro São Gabriel, na Região Nordeste. A marginal da via chegou a ser interditada para evitar acidentes. A pista da direita também teve acúmulo de água, mas sem impacto no tráfego de veículos.

