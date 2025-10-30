Venda Nova conta sua história por meio da arte

Antes mesmo da fundação da capital mineira, em 1897, Venda Nova já era um arraial movimentado. Segundo o historiador Bruno Viveiros Martins, a origem da região remonta a 1711, quando tropeiros e viajantes que atravessam o sertão mineiro, vindos da Bahia e de Pernambuco, com destino às minas de ouro, nas cidades de Ouro Preto, Sabará e Mariana e paravam para descansar e negociar mercadorias às margens dos caminhos do Rio das Velhas e do Rio São Francisco.

Ali surgiram as primeiras “vendas”, pequenos comércios e hospedagens improvisadas nos quintais das casas. Com o tempo, o local passou a ser conhecido como Venda Nova. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, o arraial consolidou-se como ponto de apoio e abastecimento das rotas comerciais da Estrada Real. “Esse caminho era longo, então o arraial de Venda Nova nasce ali, porque esses viajantes precisavam parar e descansar. Na região foram sendo criados as vendas e os armazéns para abastecer essas pessoas e posteriormente para abastecer outras localidades. Então, o vender novo ele vai crescer em função dessa atividade comercial. E aí a questão do nome é importante”, conta o historiador.



Ele lembra que a religiosidade e o comércio foram as bases da vida local. “A capela de Santo Antônio, erguida em 1809, e as feiras de gado moldaram o cotidiano da comunidade.”

Ao longo do século XVIII e XIX, Venda Nova pertenceu à comarca do Rio das Velhas, com sede em Sabará e fez parte da freguesia do Curral Del-Rei. Em 1949, foi incorporada à capital. Com a expansão da cidade, a antiga Venda Nova perdeu parte de suas paisagens e referências históricas. O casario colonial deu lugar a avenidas largas e conjuntos habitacionais. O comércio de gado foi substituído pelo tráfego constante da Avenida Vilarinho, e o som dos sinos cedeu espaço às buzinas.



“Muitos moradores nem sabiam que o nome do bairro tem origem nessa história. Durante décadas, a memória da região ficou invisível. A cidade cresceu sobre ela e a história estava guardada apenas na lembrança dos mais velhos. Passando por esses muros todos os dias senti a vontade de reconectar os moradores à própria história. E tive a ideia de devolver a memória às ruas através da arte do grafite”, conta o artista.

História por meio da arte Com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, o projeto “Colorindo Venda Nova” ganhou forma. Em cinco lugares espalhados pela região, cada mural resgata um período ou símbolo da história vendanovense , desde os tropeiros fundadores, passando pelo antigo CESEC Maria Vieira Barbosa, até o s atuais t rabalhadores da limpeza urbana da região.

“Cada mural é um capítulo da história de Venda Nova. Juntos, eles formam uma narrativa visual que começa no século XVIII e chega aos dias atuais”, explica a gestora do projeto Nayara de Amorim Salgado. O primeiro, entregue em 17 de março, ocupa o muro do antigo prédio do CESEC Maria Vieira Barbosa, na Rua Padre Pedro Pinto, 775. A pintura presta homenagem ao antigo espaço educacional, símbolo de acolhimento, resistência e acesso à educação para jovens e adultos da periferia. “O CESEC foi mais do que uma escola, foi uma porta de entrada para o conhecimento e palco de sonhos, reencontros e recomeços. A educação foi um ponto de virada na vida de muita gente daqui”, conta o artista.



Entregue em 15 de junho, o segundo mural, localizado na Praça Santo Antônio, na Rua Padre Pedro Pinto, 576, presta homenagem ao padre que dá nome à via. Líder religioso e comunitário, o padre se destacou por seu trabalho pastoral e social, desde a década de 1950. Além de atuar religiosamente, o padre teve grande influência no desenvolvimento urbano e social da região. “Ele era o coração de Venda Nova, foi um grande símbolo de progresso e humanidade. Ajudou a fundar escolas, creches, centros de assistência e promoveu ações em defesa dos mais pobres. Além de ser o primeiro padre a tirar carteira de motorista. Na pintura quis mostrar o padre como movimento em seu Ford 1929.” Artista italiano viraliza ao vender obra de arte ‘invisível’ por R$ 87 mil



Com participação do artista Sérgio Ilídio, o terceiro mural foi entregue em 10 de agosto no muro do CESEC Venda Nova, na Avenida Vilarinho, 1.188. Dessa vez, a homenagem foi aos trabalhadores da Gerência Regional de Meio Ambiente (Germa), responsáveis pelo cuidado e manutenção da região. O painel exalta o trabalho cotidiano de homens e mulheres que, muitas vezes invisíveis, preservam o meio ambiente urbano e o espaço público. Em meio a tons de azul, figuras humanas aparecem cuidando da cidade. “São pessoas que fazem a cidade respirar, mas quase nunca são lembradas”, diz o artista. O quarto mural com participação do artista Helly Costa, foi pintado no Viaduto da Avenida Vilarinho, ponto importante tanto para a mobilidade urbana quanto para a história local. Entregue em 27 de agosto, a arte mergulha nas origens históricas de Venda Nova. A imagem retrata um antigo ponto de parada de tropeiros nos séculos XVIII e XIX, onde os viajantes utilizavam rotas que seguiam o Rio das Velhas. A área onde hoje está o viaduto era parte desse trajeto comercial.



Encerrando o ciclo, o quinto mural, inaugurado em 5 de outubro, na Rua Madre Tereza, 455, presta homenagem aos tropeiros, que fundaram o povoado que deu início a ocupação de Venda Nova. Com participação do artista Ed-mun, o mural retrata as figuras históricas que, entre os séculos XVIII e XIX, percorriam longas distâncias transportando gado e mercadorias pelas rotas do Rio São Francisco e do Rio das Velhas, abastecendo os antigos povoados mineiros durante o ciclo do ouro. “Eles deram nome ao bairro e identidade à comunidade”, completa o artista.

Por trás das cores

Para o artista, o projeto é mais do que um trabalho estético é um ato de resistência cultural. Snake explica que quis levar arte a lugares de grande circulação e fácil acesso, rompendo com a ideia de que o grafite é uma arte marginal. Monumento nacional da arte



“Quis mostrar que o grafite é linguagem, história e identidade. Eu misturei o rústico através dos tons de cinza e preto ao moderno, com cores vibrantes criadas na hora da execução. Cada mural tem uma identidade única, um propósito. É arte feita pelo povo para o povo”, afirma.

O projeto levou cerca de três anos entre aprovação, pesquisa e execução. Durante esse tempo, o artista buscou acervos históricos, fotos antigas e relatos de moradores para garantir fidelidade às representações. “Passei quase um ano e meio estudando e pedindo autorizações. Não queria copiar imagens da internet, queria que tudo fosse verdadeiro”, explica.

“O Colorindo Venda Nova é um trabalho de educação patrimonial. Ele une pesquisa histórica, arte urbana e cidadania. O objetivo é que as pessoas conheçam, se orgulhem e cuidem do lugar onde vivem”, reforça Nayara.

Cada local foi escolhido estrategicamente em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte e com a equipe da Germa, que indicou pontos de grande fluxo. "Queríamos espaços visíveis, priorizando áreas de grande circulação, onde o grafite pudesse dialogar com o cotidiano, transformando o cinza em cor e reflexão. O muro debaixo do viaduto, por exemplo, virou uma pausa visual no meio do trânsito intenso da Vilarinho”, conta.

Ela ressalta ainda a importância de descentralizar o acesso à cultura: “Durante muito tempo, os grandes projetos culturais ficaram concentrados no hipercentro da capital. Venda Nova tem artistas, história e público, só precisa de oportunidade. A arte precisa ser democrática e acessível, ela não está só nos museus; ela mora nas ruas”, defende Nayara.

Lembranças nas paredes

Para o historiador Bruno Viveiros, os murais cumprem um papel que vai além da estética porque são instrumentos de memória coletiva. “O que Snake fez é o que chamamos de educação patrimonial. Ele levou a história para a rua, para o muro, para o olhar cotidiano. Isso é recordar”, explica.

Bruno destaca que os painéis unem passado e presente, conectando os viajantes de séculos atrás aos trabalhadores de hoje. “O grafite usa uma linguagem jovem e contemporânea para fixar na memória coletiva fatos e personagens que poderiam ser esquecidos. É arte que reconta a história e devolve identidade à comunidade.”

A arte como resistência

Para Leonardo Snake, o maior legado do projeto é inspirar novas gerações. “O grafite mudou minha vida e pode mudar a de muitos jovens. Comecei pintando muros com frases de protesto. Hoje, vejo que posso usar o mesmo spray para reconstruir a memória do meu povo. A arte é ferramenta de transformação quando nasce da rua e volta para ela. E quando eles veem um artista da própria região ocupando o espaço público, entendem que a periferia também produz arte de qualidade.” Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em meio ao barulho dos ônibus e à pressa das avenidas, Venda Nova redescobre sua história. Cada mural é um convite a olhar para o entorno com mais cuidado. As paredes agora contam histórias de fé, de luta, de trabalho e de esperança.

A região vista com outros olhos

Para Nayara Amorim, o maior resultado é o impacto humano: “A arte devolveu autoestima. As pessoas voltaram a olhar para os lugares com carinho, perceberam que fazem parte de algo maior.”