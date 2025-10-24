Cobasi leva arte e bem-estar ao Festival Virada Zen 2025

A Cobasi estreia no Festival Virada Zen 2025 uma instalação artística que marca as comemorações pelos 40 anos da marca e que será exibida no Parque Ibirapuera (próximo ao Auditório), em São Paulo. A obra transforma o vínculo entre humanos e pets em experiências sensoriais e de contemplação, reforçando a presença da marca em um dos maiores eventos de bem-estar e autoconhecimento da América Latina.

No último dia do festival, 26 de outubro, a Cobasi apresenta a obra “Círculo de Paz”, concebida pelo artista Eduardo Baum, para inspirar o público a refletir sobre o poder do afeto, o autocuidado e a presença dos animais como fonte de equilíbrio emocional.

“Participar do Festival Zen é uma oportunidade de unir o propósito da Cobasi, reconectar as pessoas à sua melhor natureza, à proposta do evento, promovendo o bem-estar de forma ampla, envolvendo pessoas, arte e animais. Essa instalação representa o que acreditamos: a conexão entre espécies e será a primeira de uma série de experiências que vamos ampliar nos próximos meses”, comenta Caio Bernardo, diretor comercial e de marketing da Cobasi.

Círculo de Paz: arte como convite ao equilíbrio

A obra “Círculo de Paz” é uma instalação artística que combina arte, design urbano e afeto em um gesto simples: criar um espaço de acolhimento coletivo inspirado na forma de um gato em repouso. A escultura representa um enorme gato adormecido, transformado em mobiliário público lúdico, que convida o público a deitar, sentar e relaxar em sua estrutura macia como um gato felpudo.

Durante todo 2025, o ano em que a Cobasi faz 40 anos, a empresa promoveu uma série de conteúdos sobre a importância dos pets para a saúde mental e a obra Círculo de Paz tangibiliza a sensação de felicidade e relaxamento que os pets trazem a vida das pessoas, além de estar totalmente em sinergia com a proposta do Festival Zen.

Sobre Eduardo Baum

Eduardo Baum é um criador multidisciplinar, reconhecido por suas intervenções urbanas e instalações interativas que exploram as relações entre espaço público, afeto e comportamento coletivo, transformando lugares do cotidiano em experiências sensoriais e de convivência.

Sobre o Festival Virada Zen 2025

O Festival Virada Zen 2025 é um encontro gratuito que une arte, conhecimento e práticas de bem-estar para promover o cuidado com a saúde física, mental e emocional de todos. Presente em mais de 200 localidades da capital paulista, o evento contará com centenas de atividades gratuitas, como aulas de yoga, meditação, palestras e vivências transformadoras, além de shows de grandes artistas.

No Parque Ibirapuera, onde estarão as ativações da Cobasi, o público poderá acompanhar apresentações de nomes como Mariana Aydar, Marcelo Jeneci, Dani Black e Fernanda Cunha, entre outros.

A programação completa do festival pode ser conferida no site oficial.

Serviço:

Local: Parque Ibirapuera – próximo ao Auditório

Data e horário: Domingo, 26 de outubro de 2025, das 9h às 21h

Ingressos gratuitos: link