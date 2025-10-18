Galeria
Museu do Prado tem obras de grandes nomes da arte mundial
-
O Museu do Prado conta com uma coleção rica, que abrange desde a obra renascentista até o barroco, incluindo obras-primas de grandes artistas como Diego Velázquez, Francisco de Goya e El Greco. Foto: Emilio J. Rodríguez Posada/Wikimedia Commons
-
A sua coleção de 8.600 quadros e 700 esculturas, além de exposições temporárias e digitais, tornam-no um centro cultural essencial, não apenas para os amantes da arte em geral, mas também para quem se interessa pela história da arte europeia. Foto: Infrogmation/Wikimedia Commons
-
O Museu do Prado tem sido um pilar da cultura e educação artística em Madri desde a sua inauguração. Projetado por Juan de Villanueva, o edifício original foi criado como Gabinete de Ciências Naturais, mas, ao longo do tempo, tornou-se um centro dedicado a quadros e artes visuais. Foto: VEJA: Viagens, Experiências, Jogos e Aprendizados/Youtube
-
Após várias expansões e reformas, incluindo a ampliação projetada por Rafael Moneo em 2007, o museu se consolidou como uma das pinacotecas mais completas do mundo. Foto: Kostas Limitsios/Wikimedia Commons
-
-
Sua coleção abrange desde a arte medieval até o século XIX, com um destaque especial para os espanhóis, incluindo artistas como Velázquez e Goya. Foto: Domínio Público
-
Entre as obras mais famosas do Prado estão "Las Meninas", de Velázquez, "O Jardim das Delícias Terrenas", de Hieronymus Bosch, e "A Maja Vestida", de Goya. Foto: Divulgação
-
"Las Meninas" (1656) é uma das gravuras mais analisadas da história da arte, famosa pela sua complexa composição e pela maneira como questiona a relação entre o observador e o observado. Foto: Divulgação
-
-
Já "O Jardim das Delícias Terrenas" demonstra uma visão alegórica sobre a criação e os prazeres terrenos, e é admirado pela sua riqueza simbólica e detalhamento técnico. Foto: Divulgação
-
A "A Maja Vestida", de Goya, é considerado um atraente quadro devido à postura provocante e pelo belo traje marcando o corpo da modelo da obra. Foto: Divulgação
-
Além dessas peças icônicas, o Prado abriga um acervo diversificado de arte europeia, com especial destaque para a italiana, flamenca e alemã. Foto: losmininos/Wikimedia Commons
-
-
Obras de Tiziano, Rubens, Murillo e outros estão expostas nas amplas galerias do museu. Além disso, a instituição continua a realizar exposições temporárias de grande importância, complementadas por atividades educativas e culturais. Foto: Roteiro por Aline Alcântara/Youtube
-
O Museu do Prado tem uma história de crescimento e adaptação. Em 1872, com a incorporação da coleção do Museu da Trindade, o Prado passou a expandir seu acervo, ganhando ainda mais relevância no cenário artístico mundial. Foto: Youtube/Roteiro por Aline Alcântara
-
Além disso, a adaptação do espaço físico e a implementação de novas tecnologias têm permitido que o museu mantenha sua relevância, atraindo milhões de visitantes a cada ano. Foto: Roteiro por Aline Alcântara/Youtube
-
-
O Museu do Prado recebeu cerca de 3,4 milhões de visitantes em 2024. É uma das atrações turísticas mais populares de Madri. A sua localização privilegiada, no Paseo del Arte, faz com que seja uma parada obrigatória para quem visita a capital espanhola. Foto: VEJA: Viagens, Experiências, Jogos e Aprendizados/Youtube
-
Com sua rica coleção e sua longa história, o museu continua a ser uma das principais referências do mundo, especialmente por conta de seu papel central na preservação e divulgação do patrimônio artístico. Foto:
-
Ao longo de mais de dois séculos, o Prado tem sido um guardião da arte, oferecendo aos visitantes a oportunidade de vivenciar a evolução dos quadros e de refletir sobre a riqueza cultural e histórica da Europa. Foto: Kostas Limitsios/Wikimedia Commons
-