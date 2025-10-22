Assine
Artista italiano viraliza ao vender obra de arte ‘invisível’ por R$ 87 mil

  • A obra, intitulada “Eu Sou”, não possui forma física e foi “exposta” em um espaço vazio.
    A obra, intitulada “Eu Sou”, não possui forma física e foi “exposta” em um espaço vazio. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • O comprador recebeu apenas um certificado de autenticidade, onde se descreve a peça como uma
    O comprador recebeu apenas um certificado de autenticidade, onde se descreve a peça como uma "escultura imaterial" feita "para ser colocada em um espaço livre." Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
  • Após receber críticas, o artista defendeu dizendo que
    Após receber críticas, o artista defendeu dizendo que "o vazio também é arte", pois provoca reflexão e desconforto. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • O caso reacendeu o debate sobre a arte conceitual e lembrou outros exemplos polêmicos que ganharam destaque na mídia nos últimos anos.
    O caso reacendeu o debate sobre a arte conceitual e lembrou outros exemplos polêmicos que ganharam destaque na mídia nos últimos anos. Foto: Wikimedia Commons/Milliped
  • Em 2024, por exemplo, uma banana colada na parede com uma fita adesiva foi vendida por US$ 6,2 milhões (aproximadamente R$ 35 milhões).
    Em 2024, por exemplo, uma banana colada na parede com uma fita adesiva foi vendida por US$ 6,2 milhões (aproximadamente R$ 35 milhões). Foto: Reprodução/Sotheby's
  • Chamada de “Comediante”, a obra do italiano Maurizio Cattelan dividiu opiniões desde que começou a ser exposta em 2019.
    Chamada de “Comediante”, a obra do italiano Maurizio Cattelan dividiu opiniões desde que começou a ser exposta em 2019. Foto: Wkimedia Commons/Jane023
  • O comprador foi o empresário do ramo de criptomoedas Justin Sun. Uma semana depois, ele reuniu jornalistas em um hotel de Hong Kong para cumprir a promessa que tinha feito de saborear a banana.
    O comprador foi o empresário do ramo de criptomoedas Justin Sun. Uma semana depois, ele reuniu jornalistas em um hotel de Hong Kong para cumprir a promessa que tinha feito de saborear a banana. Foto: Reprodução/X
  • Diante dos profissionais da imprensa, ele mordeu a fruta e elogiou: “Ela é muito melhor do que outras bananas. É realmente muito boa”.
    Diante dos profissionais da imprensa, ele mordeu a fruta e elogiou: “Ela é muito melhor do que outras bananas. É realmente muito boa”. Foto: Reprodução/X
  • Sun concorreu no leilão com outras seis pessoas. Ele classificou a curiosa obra de “icônica”. “Comê-la em uma coletiva de imprensa também pode se tornar parte da história da obra de arte”, afirmou.
    Sun concorreu no leilão com outras seis pessoas. Ele classificou a curiosa obra de “icônica”. “Comê-la em uma coletiva de imprensa também pode se tornar parte da história da obra de arte”, afirmou. Foto: Reprodução/CBS News
  • Antes do leilão, a banana passou por uma turnê mundial, visitando cidades como Londres, Paris, Tóquio e Los Angeles.
    Antes do leilão, a banana passou por uma turnê mundial, visitando cidades como Londres, Paris, Tóquio e Los Angeles. Foto: Reprodução/CBS News
  • David Galperin, chefe de arte contemporânea da Sotheby's, descreveu a peça como profunda e provocativa, destacando que Maurizio Cattelan
    David Galperin, chefe de arte contemporânea da Sotheby's, descreveu a peça como profunda e provocativa, destacando que Maurizio Cattelan "desafia as bases do mundo da arte contemporânea ao questionar o que define uma obra". Foto: Reprodução/CBS News
  • Em 2019, enquanto estava exposta no Art Basel de Miami, o artista americano David Datuna publicou um vídeo descascando e comendo a banana.
    Em 2019, enquanto estava exposta no Art Basel de Miami, o artista americano David Datuna publicou um vídeo descascando e comendo a banana. "Adoro o trabalho de Maurizio Cattelan e amei essa instalação. Delícia!'", escreveu em tom provocativo. Foto: Reprodução
  • Em 2023, no Leeum Museum of Art, em Seul, uma nova mordida: dessa vez de um aluno de estética da Coreia do Sul. Assim como em 2019, a
    Em 2023, no Leeum Museum of Art, em Seul, uma nova mordida: dessa vez de um aluno de estética da Coreia do Sul. Assim como em 2019, a "obra" foi trocada rapidamente por uma nova banana. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Em outubro de 2024, um funcionário do LAM Museum, nos Países Baixos, jogou duas latas fora achando que era lixo.
    Em outubro de 2024, um funcionário do LAM Museum, nos Países Baixos, jogou duas latas fora achando que era lixo. Foto: Divulgação/LAM Museu
  • A peça, intitulada
    A peça, intitulada "All the good times we spent together" ("Todos os bons momentos que passamos juntos", em tradução livre), foi criada pelo artista francês Alexandre Lavet. Foto: Divulgação/LAM Museu
  • Para o museu, o funcionário cometeu um erro compreensível já que as latas de cerveja estavam colocadas no poço de um elevador de vidro, dando a impressão de terem sido esquecidas.
    Para o museu, o funcionário cometeu um erro compreensível já que as latas de cerveja estavam colocadas no poço de um elevador de vidro, dando a impressão de terem sido esquecidas. Foto: Reprodução de Rede Social
  • Em 2015, uma faxineira de um museu no norte da Itália confundiu uma instalação artística com sujeira e acabou
    Em 2015, uma faxineira de um museu no norte da Itália confundiu uma instalação artística com sujeira e acabou "limpando" a peça acidentalmente. Foto: Montagem/Divulgação
  • Em agosto de 2024, um jovem deixou um tênis no chão de uma das salas do Museu Solomon Robert Guggenheim, em Nova York, na intenção de enganar os visitantes.
    Em agosto de 2024, um jovem deixou um tênis no chão de uma das salas do Museu Solomon Robert Guggenheim, em Nova York, na intenção de enganar os visitantes. Foto: Reprodução/TikTok
  • E deu certo. Várias pessoas não só pararam para admirar a
    E deu certo. Várias pessoas não só pararam para admirar a "obra" como ficaram tirando fotos do All Star desgastado do rapaz. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Em 2021, o artista dinamarquês Jens Haaning enviou duas telas em branco para serem expostas no Museu Kunsten de Arte Moderna.
    Em 2021, o artista dinamarquês Jens Haaning enviou duas telas em branco para serem expostas no Museu Kunsten de Arte Moderna. Foto: Reprodução/Xataka
  • Ele havia recebido cerca de 534 mil coroas dinamarquesas (R$ 450 mil, na Ã©poca) do museu para recriar antigas obras de arte usando cÃ©dulas de dinheiro, mas Haaning resolveu improvisar.
    Ele havia recebido cerca de 534 mil coroas dinamarquesas (R$ 450 mil, na Ã©poca) do museu para recriar antigas obras de arte usando cÃ©dulas de dinheiro, mas Haaning resolveu improvisar. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
  • O objetivo do museu era denunciar a precariedade salarial na Dinamarca e na Áustria.
    O objetivo do museu era denunciar a precariedade salarial na Dinamarca e na Áustria. Foto: Reprodução/Xataka
  • O artista não só embolsou o dinheiro para si como alegou que
    O artista não só embolsou o dinheiro para si como alegou que "a obra de arte é que ele pegou o dinheiro deles". Foto: Reprodução/Et Hul i Markedet
  • "Estimulo outras pessoas que têm péssimas condições de trabalho como eu a fazer o mesmo", respondeu Haaning, na ocasião. Foto: Reprodução/Xataka
  • “Não creio que tenha cometido roubo... Fiz uma obra de arte, que talvez seja 10 ou 100 vezes melhor do que havíamos planejado. Qual é o problema?
    “Não creio que tenha cometido roubo... Fiz uma obra de arte, que talvez seja 10 ou 100 vezes melhor do que havíamos planejado. Qual é o problema?", declarou. Foto: Divulgação
  • O museu optou por processar o artista no tribunal e, após quase dois anos de um longo processo judicial, o idealizador da obra teve que devolver toda a quantia que recebeu.
    O museu optou por processar o artista no tribunal e, após quase dois anos de um longo processo judicial, o idealizador da obra teve que devolver toda a quantia que recebeu. Foto: Reprodução
