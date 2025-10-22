Galeria
Artista italiano viraliza ao vender obra de arte ‘invisível’ por R$ 87 mil
-
A obra, intitulada “Eu Sou”, não possui forma física e foi “exposta” em um espaço vazio. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
O comprador recebeu apenas um certificado de autenticidade, onde se descreve a peça como uma "escultura imaterial" feita "para ser colocada em um espaço livre." Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
-
Após receber críticas, o artista defendeu dizendo que "o vazio também é arte", pois provoca reflexão e desconforto. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
O caso reacendeu o debate sobre a arte conceitual e lembrou outros exemplos polêmicos que ganharam destaque na mídia nos últimos anos. Foto: Wikimedia Commons/Milliped
-
-
Em 2024, por exemplo, uma banana colada na parede com uma fita adesiva foi vendida por US$ 6,2 milhões (aproximadamente R$ 35 milhões). Foto: Reprodução/Sotheby's
-
Chamada de “Comediante”, a obra do italiano Maurizio Cattelan dividiu opiniões desde que começou a ser exposta em 2019. Foto: Wkimedia Commons/Jane023
-
O comprador foi o empresário do ramo de criptomoedas Justin Sun. Uma semana depois, ele reuniu jornalistas em um hotel de Hong Kong para cumprir a promessa que tinha feito de saborear a banana. Foto: Reprodução/X
-
-
Diante dos profissionais da imprensa, ele mordeu a fruta e elogiou: “Ela é muito melhor do que outras bananas. É realmente muito boa”. Foto: Reprodução/X
-
Sun concorreu no leilão com outras seis pessoas. Ele classificou a curiosa obra de “icônica”. “Comê-la em uma coletiva de imprensa também pode se tornar parte da história da obra de arte”, afirmou. Foto: Reprodução/CBS News
-
Antes do leilão, a banana passou por uma turnê mundial, visitando cidades como Londres, Paris, Tóquio e Los Angeles. Foto: Reprodução/CBS News
-
-
David Galperin, chefe de arte contemporânea da Sotheby's, descreveu a peça como profunda e provocativa, destacando que Maurizio Cattelan "desafia as bases do mundo da arte contemporânea ao questionar o que define uma obra". Foto: Reprodução/CBS News
-
Em 2019, enquanto estava exposta no Art Basel de Miami, o artista americano David Datuna publicou um vídeo descascando e comendo a banana. "Adoro o trabalho de Maurizio Cattelan e amei essa instalação. Delícia!'", escreveu em tom provocativo. Foto: Reprodução
-
Em 2023, no Leeum Museum of Art, em Seul, uma nova mordida: dessa vez de um aluno de estética da Coreia do Sul. Assim como em 2019, a "obra" foi trocada rapidamente por uma nova banana. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
-
Em outubro de 2024, um funcionário do LAM Museum, nos Países Baixos, jogou duas latas fora achando que era lixo. Foto: Divulgação/LAM Museu
-
A peça, intitulada "All the good times we spent together" ("Todos os bons momentos que passamos juntos", em tradução livre), foi criada pelo artista francês Alexandre Lavet. Foto: Divulgação/LAM Museu
-
Para o museu, o funcionário cometeu um erro compreensível já que as latas de cerveja estavam colocadas no poço de um elevador de vidro, dando a impressão de terem sido esquecidas. Foto: Reprodução de Rede Social
-
-
Em 2015, uma faxineira de um museu no norte da Itália confundiu uma instalação artística com sujeira e acabou "limpando" a peça acidentalmente. Foto: Montagem/Divulgação
-
Em agosto de 2024, um jovem deixou um tênis no chão de uma das salas do Museu Solomon Robert Guggenheim, em Nova York, na intenção de enganar os visitantes. Foto: Reprodução/TikTok
-
E deu certo. Várias pessoas não só pararam para admirar a "obra" como ficaram tirando fotos do All Star desgastado do rapaz. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
-
Em 2021, o artista dinamarquês Jens Haaning enviou duas telas em branco para serem expostas no Museu Kunsten de Arte Moderna. Foto: Reprodução/Xataka
-
Ele havia recebido cerca de 534 mil coroas dinamarquesas (R$ 450 mil, na Ã©poca) do museu para recriar antigas obras de arte usando cÃ©dulas de dinheiro, mas Haaning resolveu improvisar. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
-
O objetivo do museu era denunciar a precariedade salarial na Dinamarca e na Áustria. Foto: Reprodução/Xataka
-
-
O artista não só embolsou o dinheiro para si como alegou que "a obra de arte é que ele pegou o dinheiro deles". Foto: Reprodução/Et Hul i Markedet
-
"Estimulo outras pessoas que têm péssimas condições de trabalho como eu a fazer o mesmo", respondeu Haaning, na ocasião. Foto: Reprodução/Xataka
-
“Não creio que tenha cometido roubo... Fiz uma obra de arte, que talvez seja 10 ou 100 vezes melhor do que havíamos planejado. Qual é o problema?", declarou. Foto: Divulgação
-
-
O museu optou por processar o artista no tribunal e, após quase dois anos de um longo processo judicial, o idealizador da obra teve que devolver toda a quantia que recebeu. Foto: Reprodução