CULTURA EM BH

Crianças se aventuram na arte da grafite na Virada Cultural

A atividade foi promovida pela artista Mona no Parque Municipal, com o apoio da grafiteira Loba

Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
24/08/2025 12:32

Crianças foram equipadas com luvas e máscaras para manusear a tinta spray
Crianças foram equipadas com luvas e máscaras para manusear a tinta spray crédito: Giovana Souza/EM/D.A. Press

Na manhã de domingo (24/8) da Virada Cultural 2025, no Parque Municipal, a programação que chamou a atenção das famílias foi a Oficina de Grafite para crianças. Iniciada às 10h, a atividade foi promovida pela artista Mona no Parque Municipal, com o apoio da grafiteira Loba.

“Queria uma oficina onde as crianças pudessem se expressar e brincar com a tinta”, diz Mona, de 27 anos. “A grafite é um movimento de rua, uma linguagem de rua, e acho interessante aproximas as crianças disso”.

Entre os entretenimentos paralelos ao evento que juntaram grande público durante a manhã, como os brinquedos e os piqueniques familiares, cerca de 50 crianças participaram das aulas para aprender a nova técnica.

Evento chamou famílias para a Virada Cultural no Parque Municipal-Giovana Souza/EM/D.A. Press
Evento chamou famílias para a Virada Cultural no Parque Municipal-Giovana Souza/EM/D.A. Press
Evento chamou famílias para a Virada Cultural no Parque Municipal-Giovana Souza/EM/D.A. Press
Crianças foram equipadas com luvas e máscaras para manusear a tinta spray-Giovana Souza/EM/D.A. Press
O processo começou com desenhos a lápis e canetas em folhas de papel. Depois que os alunos escolheram a arte com o esboço, passaram para as folhas de papelão coladas em um tecido branco. “É semelhante ao nosso processo fazer o grafite. Primeiro a gente desenha, faz o rascunho e depois passa para a parede”, explica Mona.

Para a segurança do público, cada criança foi equipada com máscaras e luvas ao utilizar a tinta em spray. Mona trabalha com o grafite há cerca de 10 anos e depois que foi mãe, começou a se dedicar a projetos e oficinas infantis.

Tópicos relacionados:

bh grafite virada-cultural

