Crianças se aventuram na arte da grafite na Virada Cultural
A atividade foi promovida pela artista Mona no Parque Municipal, com o apoio da grafiteira Loba
Na manhã de domingo (24/8) da Virada Cultural 2025, no Parque Municipal, a programação que chamou a atenção das famílias foi a Oficina de Grafite para crianças. Iniciada às 10h, a atividade foi promovida pela artista Mona no Parque Municipal, com o apoio da grafiteira Loba.
“Queria uma oficina onde as crianças pudessem se expressar e brincar com a tinta”, diz Mona, de 27 anos. “A grafite é um movimento de rua, uma linguagem de rua, e acho interessante aproximas as crianças disso”.
Entre os entretenimentos paralelos ao evento que juntaram grande público durante a manhã, como os brinquedos e os piqueniques familiares, cerca de 50 crianças participaram das aulas para aprender a nova técnica.
O processo começou com desenhos a lápis e canetas em folhas de papel. Depois que os alunos escolheram a arte com o esboço, passaram para as folhas de papelão coladas em um tecido branco. “É semelhante ao nosso processo fazer o grafite. Primeiro a gente desenha, faz o rascunho e depois passa para a parede”, explica Mona.
Para a segurança do público, cada criança foi equipada com máscaras e luvas ao utilizar a tinta em spray. Mona trabalha com o grafite há cerca de 10 anos e depois que foi mãe, começou a se dedicar a projetos e oficinas infantis.