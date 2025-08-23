Fat Family canta Tim Maia na Virada, mas conquista público com som autoral

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Terceira atração do palco principal da 10ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte, o Fat Family homenageou Tim Maia (1942–1998), mas foi com seu repertório autoral que realmente conquistou o público.

Antes mesmo do início da apresentação, a expectativa já tomava conta da plateia. O público, animado, cantava em coro os versos “Se você demorar eu não vou te procurar”, da música “Eu Não Vou”, seguido de gritos de “Ei, Fat Family, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver!”

A Praça da Estação, que começou a encher aos poucos, acabou lotada ao final da apresentação do trio, com fãs de todas as idades. Antes do show, a animadora do palco, Kayete, perguntou de onde vinha a plateia. As respostas vieram da Região Metropolitana de BH, de cidades como Contagem, Betim e Santa Luzia, além de outros estados, como São Paulo, Pernambuco e Bahia.

Vestidas com figurinos brilhantes de paetê, as irmãs Suzete, Kátia e Simone Cipriano, atuais integrantes do grupo formado originalmente por oito irmãos, em 1996, abriram o show com “O Descobridor dos Sete Mares”, sucesso de Tim Maia que é tido como referência direta na sonoridade do grupo.

Ao fundo, oito músicos vestidos de branco completavam o espetáculo, com trio de sopros, percussão, bateria, baixo, guitarra e teclado. O tributo seguiu com sucessos como “Gostava Tanto de Você”, “Azul da Cor do Mar” e “Me Dê Motivos”.

Suzete, a mais animada no palco, cativou o público e as próprias irmãs com sua energia. “Eu não quero ninguém parado aqui nessa noite. Preparamos esse show pra vocês!”, avisou, arrancando em seguida um sonoro “Sim” da plateia ao perguntar se todos estavam confortáveis.

A surpresa da noite foi a participação especial da belo-horizontina Juliana Shiutz, que subiu ao palco para cantar “Você”, do Síndico do Brasil, com as irmãs. “Ela vai representar a voz de cada um de vocês”, anunciou Suzete antes de chamar a artista para o palco. Também vestindo paetês, Juliana encantou a plateia e roubou a cena com sua interpretação.

Ela, que já assistia ao início do show da Fat Family do pit, voltou para lá após a participação - agora sem a bota de salto e de chinelo - para acompanhar mais um pouco do show. Juliana já estava familiarizada com o palco, além de abrir a Virada, ela também se apresentou na semana anterior durante a Festa da Luz.

“O coração vai a mil por estar nesse palco duas vezes em menos de quinze dias”, diz Juliana Shiutz. Ela conta que a participação no show do Fat Family aconteceu a convite da organização da virada. Ela já canta com o bloco de carnaval Chama o Síndico, então está muito acostumada com o repertório de Tim Maia. “Foi lindo estar lá no palco. Elas são incríveis e o público de BH é sempre muito especial. Foi emocionante. Nunca vou esquecer”, conta emocionada.

O ponto alto da apresentação foi o bloco final, em que o Fat Family cantou suas músicas autorais. Após a sequência de Tim Maia, emendaram com os próprios hits: “Perdi Você” — a faixa que já havia sido cantada pelo público mais cedo —, “Eu Não Vou” e “Jeito Sexy”. Durante a última faixa, a própria Simone, que fez o show inteiro de óculos escuros, pegou o celular e filmou a plateia.

Depois de mais de uma hora de show, o Fat Family encerrou com o clássico bordão: “Um grande beijo, um grande abraço e um grande amasso”.





Os amigos Leonardo de Almeida, de 26 anos, e João Marques, de 19, assistiram ao show da grade e estavam entre os mais animados da plateia. Leonardo é o mais fã, conheceu o Fat Family pela primeira vez assistindo ao The Voice. “Fiquei apaixonado por aquela música. Aí fui ouvir mais, conheci a banda e, desde então, não parei. Já ouvi todos os discos, inclusive as versões deles cantando músicas religiosas e sucessos de outros artistas”, contou.

João Marques (esquerda), 19 anos, é estudante de Engenharia Mecânica na UFMG. Leonardo de Almeida (direita), 26 anos, é mestrando em Linguística na UFMG. Gabriela Matina/EM/D.A Press

João, que é da cidade de Coimbra, na Zona da Mata Mineira, não conhecia a Virada Cultural e ficou sabendo do evento por convite de Leonardo. Depois da experiência com o show do Fat Family, os dois já estão combinando de voltar no dia seguinte. “A [minha] primeira Virada e espero que seja a primeira de muitas”, disse.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia