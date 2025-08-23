Exposição na Virada Cultural homenageia garis de BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Hoje (23/8), na 10° edição da Virada Cultural de BH, a Superintendência de Limpeza Urbana realiza uma exposição no Parque Municipal em homenagem aos profissionais de limpeza da capital.

“Todo ano estamos na Virada falando da limpeza urbana e reforçando a ideia de que limpeza também é cultura”, explica Elania Matos, curadora da exposição.

A montagem é interativa, permitindo que o público presente tire fotos próximos a camisas que representam a SLU. “A exposição foi pensada há dois anos, porém não conseguimos realizá-la na época porque optamos por destinar um recurso para catadores autônomos”, afirma Leandro Viana, gerente de educação para limpeza urbana.

Frases relacionadas à limpeza urbana e aos funcionários do setor estampam as camisas presentes na mostra. “O gari é um profissional que nos ajuda muito, é o primeiro agente de saúde pública. Estamos prestando uma homenagem para esse profissional que tanto ajuda a cidade.”

No dia 11, Belo Horizonte vivenciou o assassinato do gari Laudemir Fernandes, de 44 anos, enquanto trabalhava. A instalação é uma forma de despertar a conscientização e homenagear aqueles que percorrem a capital em seu ofício, proporcionando saúde e bem estar para a população.

“Isso mexeu muito com a gente, foi uma comoção nacional. Acho que é importante ficarmos sensibilizados com isso. É importante fazermos uma homenagem para o Laudemir. Temos uma camiseta com o nome dele escrito, lembrando e reforçando que cada vida importa”, reforça Elania.

“A gente espera que a instalação chame a atenção para a pessoa do gari e da invisibilidade que às vezes, no dia a dia, as pessoas enxergam aqueles que fazem a limpeza. A atenção que essa instalação está trazendo para que se conscientizem quanto a serviço tão importante e que atrás desse serviço há pessoas que estão nos prestando um serviço de grande qualidade”, conclui Leandro.

A instalação fica exposta até amanhã (24/8), no Parque Municipal, próxima a entrada da Avenida Afonso Pena, na direção do Teatro Francisco Nunes.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos