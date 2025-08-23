Virada Cultural: palco do forró erra o ritmo e não fica pronto a tempo
Organização afirma que os trabalhos de montagem sofreram atraso porque só puderam começar após a interdição do trânsito na rua
Às 18h da noite deste sábado (23/8), o trânsito na Avenida dos Andradas já começava a complicar: levava cerca de dez minutos para atravessar dois quarteirões de carro – da Rua Guaicurus até a Rua da Bahia.
No cruzamento entre a Rua da Bahia e a Rua dos Tupinambás, o espaço do forró, que vai receber cerca de 40 atrações até as 17h deste domingo (24/8), ainda não estava montado.
Apenas algumas caixas de som estavam posicionadas na rua. Por volta de 19h, a música foi ligada, mas ainda sem o palco. A reportagem foi informada que a tenda ainda não havia chegado. Algumas pessoas ignoravam a falha na organização e dançavam no local.
Questionada pela reportagem, a organização informou que o atraso se deu porque a Prefeitura demorou a fechar a rua, o que impediu o início da montagem no horário previsto.
Enquanto Juliana Shiutz dava as boas-vindas à 10ª edição da Virada Cultural de BH, no palco Sesc, na Praça da Estação, as barracas de comida colocadas na lateral esquerda do palco também ainda não estavam prontas.
Ao lado do palco, um ponto de apoio da Sejusp foi instalado para auxiliar o monitoramento da Polícia Militar. No local, os agentes vão verificar se há presença de pessoas com tornozeleira eletrônica nos arredores.
