Cinema ao ar livre faz imersão na Virada Cultural de BH
Mostra Cine Cidade ocupa o Parque Municipal com curtas, longas e instalações até a madrugada deste domingo
compartilheSiga no
A produtora Aventura sedia, pela segunda vez na Virada Cultural de BH, a mostra Cine Cidade. Hoje (23/8) a partir das 20h até domingo (24/8) às 01h20 diversos curtas e longas-metragem são exibidos à céu aberto no Parque Municipal.
Leia Mais
“Buscamos trazer filmes que possam dialogar com a virada cultural. A ideia é trazer filmes que tenham um diálogo grande com os sentidos, com todos os sentidos”, conta Anaís Della Croce, coordenadora geral da mostra e sócia da produtora Aventura.
- Virada de BH tem Sidoka, Fat Family, Akatu, Djonga e Carlinhos Brown
- Virada Cultural: Festival Fragaí destaca novos talentos de BH
Para ela, é importante que os filmes exibidos tenham força musical, visual, de cor e que as pessoas possam chegar, passar e captar a história. “Que elas possam simplesmente vivenciar aqueles filmes, tanto do início ao fim, como talvez apenas por uma determinada parte, para que possa aproveitar aquilo como uma imersão.”
O espaço é equipado com um telão, equipamento de som completo, diversas cadeiras e poltronas ao ar livre e pipoca gratuita.
Confira a programação completa:
- 20h - “Plantas que curam: Saberes das crianças de Cláudio Manoel”. Direção de Ana Paula da Silva Pena
20h30 - “Tempo”. Direção Coletivo Pisquinhos
20h40 - “Só mais um dia”. Direção de Vitor Siqueira Araújo
20h50 - “Dzi Croquettes”. Direção Tatiana Issa e Raphael Alvarez
- 22h40 - “Anicca” - Instalação interativa com Sandro Miccoli
23h40 - “Aquele que viu o abismo”. Direção de Gregório Gananian e Negro Leo
01h - “Nimbus”. Direção Marcos Buccini
01h10 “Vênus: Filó a fadinha lésbica”. Direção de Sávio Leite
01h20 - “Corpo Elétrico”. Direção de Marcelo Caetano
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos