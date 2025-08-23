Assine
Cinema ao ar livre faz imersão na Virada Cultural de BH

Mostra Cine Cidade ocupa o Parque Municipal com curtas, longas e instalações até a madrugada deste domingo

Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
23/08/2025 20:39 - atualizado em 23/08/2025 20:40

Mostra Cine Cidade ocupa o Parque Municipal com curtas, longas e instalações até a madrugada deste domingo crédito: Ana Clara Torres /EM/D.A. Press

A produtora Aventura sedia, pela segunda vez na Virada Cultural de BH, a mostra Cine Cidade. Hoje (23/8) a partir das 20h até domingo (24/8) às 01h20 diversos curtas e longas-metragem são exibidos à céu aberto no Parque Municipal.

“Buscamos trazer filmes que possam dialogar com a virada cultural. A ideia é trazer filmes que tenham um diálogo grande com os sentidos, com todos os sentidos”, conta Anaís Della Croce, coordenadora geral da mostra e sócia da produtora Aventura.


Para ela, é importante que os filmes exibidos tenham força musical, visual, de cor e que as pessoas possam chegar, passar e captar a história. “Que elas possam simplesmente vivenciar aqueles filmes, tanto do início ao fim, como talvez apenas por uma determinada parte, para que possa aproveitar aquilo como uma imersão.”

O espaço é equipado com um telão, equipamento de som completo, diversas cadeiras e poltronas ao ar livre e pipoca gratuita.

Confira a programação completa:

  • 20h - “Plantas que curam: Saberes das crianças de Cláudio Manoel”. Direção de Ana Paula da Silva Pena

  • 20h30 - “Tempo”. Direção Coletivo Pisquinhos

  • 20h40 - “Só mais um dia”. Direção de Vitor Siqueira Araújo

  • 20h50 - “Dzi Croquettes”. Direção Tatiana Issa e Raphael Alvarez
  • 22h40 - “Anicca” - Instalação interativa com Sandro Miccoli

  • 23h40 - “Aquele que viu o abismo”. Direção de Gregório Gananian e Negro Leo

  • 01h - “Nimbus”. Direção Marcos Buccini

  • 01h10 “Vênus: Filó a fadinha lésbica”. Direção de Sávio Leite

  • 01h20 - “Corpo Elétrico”. Direção de Marcelo Caetano

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

