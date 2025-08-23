Som na Guaicurus falha e deixa Veronez na mão

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

"Vamos com Deus, que é o que temos", disse Marcelo Veronez ao terminar de passar o som às 20h30 deste sábado (23/8). A apresentação dele junto de sua banda estava marcada para às 20h, no Palco Guaicurus, durante a 10° edição da Virada Cultural. Mas só foi começar às 20h45, porque o sistema de som não colaborou. Foi esse, inclusive, o motivo da reclamação dele no fim da passagem.

Visivelmente irritado, Veronez ficou limitado no palco. Se andasse muito, causava microfonia, e, se ficasse parado, esfriaria um show dançante – com ótimo repertório e excelentes músicos, diga-se – só com clássicos do bolero da América Latina.

A cantora Jhê foi convidada para cantar. Também não passou incólume pelo problema do som. O microfone falhou diversas vezes, deixando-a completamente na mão e em situação constrangedora.

Veronez precisou parar o show em determinado momento para reclamar. "Estamos fazendo o que a gente pode, tudo que está ao nosso alcance para cantar bonito para vocês. Mas tá uma situação muito complexa. Então, olha o lance com o microfone da Jhê. Ela precisa ter o som dela para cantar. Daqui a pouquinho a gente termina o show, mas eu quero terminar com alegria, dignidade e satisfação para todo mundo poder ficar feliz", disse ele.

O cantor, no entanto, não perdeu a presença de palco hora nenhuma. Conversou com a plateia conseguiu manter o clima lá no alto – "Guerreiro!", gritaram algumas pessoas da plateia que estavam mais à frente.

Em entrevista ao Estado de Minas depois do show, Veronez não procurou encontrar um culpado, pediu apenas que a organização da Virada fizesse uma autoavaliação. "Todo mundo sofre, o público, os artistas, os técnicos... Não é que exista uma culpa, uma incompetência. Não é sobre isso. É sobre a ideia de uma preparação", afirmou.

"A gente já está fazendo a Virada há 10 anos. Acho importante ela se olhar. Fazer uma avaliação sobre como está acontecendo. A ideia de medir o sucesso de um evento é sobre como ele acontece", concluiu.