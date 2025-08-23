Wilson Dias ecoa sons do sertão mineiro na Virada Cultural

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O violeiro Wilson Dias, ao lado do músico Wallace Gomes, movimentou o Palco Gramado, no Parque Municipal, na noite deste sábado (23/8). O show uniu diferentes gerações, com várias pessoas dançando ao som dos músicos.

Com uma presença de palco marcante, Wilson interagiu com o público e cantou canções autorais, como “Deus é violeiro” e “Martim pescador”, e também outros clássicos, como “Serafim e seus filhos”, de Ruy Maurity e “O Cio da Terra”, de Chico Buarque.

O músico mineiro — com 61 anos, nascido em Olhos D’água, município do Norte de Minas — ainda elogiou a plateia do Palco Gramado. “Eu to gostando tanto de vocês, das palmas, do coro, da interação.”

Em entrevista ao Estado de Minas, o músico expressou a gratidão de tocar em eventos como a Virada Cultural. “É sempre muito bom trazer a viola pra esse ambiente. Por mais que pareça estranho a viola caipira no meio de todo esse movimento, ela ajudou a formar a identidade dessa gente toda que está aqui. Então juntar o tambor, a viola, as guitarras e a cultura brasileira é maravilhoso. Estou feliz que ela chegou aqui por minhas mãos. Estou realmente muito feliz.”

Inspirado em elementos do sertão mineiro, Wilson celebrou Minas Gerais durante toda sua apresentação.





“Andar por Minas Gerais eu vou, eu vou a pé ou de trem eu vou, vou visitar os profetas do mestre Aleijadinho, o santuário da igreja, bom Jesus de Matozinhos, vou conhecer as veredas que eu li no Grande Sertão e pedir a benção a João”, cantou ao performar “Encantos de Minas”.

Confira outras músicas do artista:

1. “Ana Tereza”



2. “Sem desatino”

2. “Sem desatino”

3. “Sete donzelas”

3. “Sete donzelas”

4. “Mulheres de argila”

4. “Mulheres de argila”

5. “Brasil festeiro”

5. “Brasil festeiro”

6. “Canção de siruiz”

6. “Canção de siruiz”

7. “Fim de tarde”

7. “Fim de tarde”

8. “Periquito maracanã”

8. “Periquito maracanã”

9. “Tributo”

9. “Tributo”

10. “Maria namoradeira”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos