Virada Cultural: Guardas de Reinado fazem cortejo no Parque Municipal
Os Saberes do Rosário, que incluem as festas e práticas culturais do Reinado e Congado no Brasil, foram reconhecidos pelo Iphan e recebem título neste domingo
Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte fizeram cortejo no Parque Municipal, neste domingo (24/8) em frente ao Espaço Lagoa. O desfile antecede a cerimônia de entrega da titulação de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.
Os Saberes do Rosário, que incluem as festas e práticas culturais do Reinado e Congado no Brasil, foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano. As Guardas de Minas Gerais recebem a titulação hoje, a partir das 13h30, no Palco Chico Nunes BH+Feliz.
“É uma colheita que a gente está fazendo. Colhendo frutos que os nossos antepassados e ancestrais fizeram por nós”, diz a belo-horizontina Isabel Casimira Gasparino, conhecida como Belinha. Ela é a Rainha da Guarda de Congo e Moçambique 13 de Maio há 10 anos.
O reconhecimento levou mais de 15 anos e Isabel reforça sua importância. “A gente não pode deixar de lutar. É uma guerra de sobrevivência para manter o povo preto com sua soberania intacta e ensinar os outros a respeitar com carinho e atenção”, afirma.
A Rainha ainda pontua que a titulação não recua a luta por preservação dos Saberes do Rosário. “Isso faz com que o governo nos ajude, mas temos que prestar atenção e ensinar o poder público como nos tratar. Essa é a hora para negociar e formar nossa opinião”, conclui Isabel.
Quais foram as Guardas que estiveram no cortejo?
- Guarda de Moçambique do Divino do Reino de São Benedito (Aparecida, BH)
- Guarda de Moçambique São José (São José, BH)
- Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário (Santo André, BH)
- Guarda São Jorge de Nossa Senhora do Rosário (Concórdia, BH)
- Guarda de Congo e Moçambique Treze de Maio (Concórdia, BH)
- Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário e Sagrado Coração de Jesus-Irmandade Os Carolinos (Aparecida, BH)
- Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia (Ouro Preto, MG)
- Banda Dançante do Rosário de Santa Efigênia (Conselheiro Lafaiete, MG)
- Guarda de Congo Nossa Senhora das Mercês - Irmandade Os Ciriacos (Contagem, MG)
- Guarda Moçambique Nossa Senhora do Rosário - Irmandade Os Ciriacos (Contagem, MG)
- Massambique Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora da Mercês (Oliveira, MG)
- Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário (Timóteo, MG)
- Guarda de Congo São Benedito e Nossa Senhora do Rosário (Pedro Leopoldo, MG)