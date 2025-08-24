Virada Cultural: Guardas de Reinado fazem cortejo no Parque Municipal

Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte fizeram cortejo no Parque Municipal, neste domingo (24/8) em frente ao Espaço Lagoa. O desfile antecede a cerimônia de entrega da titulação de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.

Os Saberes do Rosário, que incluem as festas e práticas culturais do Reinado e Congado no Brasil, foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano. As Guardas de Minas Gerais recebem a titulação hoje, a partir das 13h30, no Palco Chico Nunes BH+Feliz.

“É uma colheita que a gente está fazendo. Colhendo frutos que os nossos antepassados e ancestrais fizeram por nós”, diz a belo-horizontina Isabel Casimira Gasparino, conhecida como Belinha. Ela é a Rainha da Guarda de Congo e Moçambique 13 de Maio há 10 anos.

Desfile de Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte antecede a cerimônia de entrega da titulação de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Giovana Souza/EM/D.A. Press Desfile de Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte antecede a cerimônia de entrega da titulação de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Giovana Souza/EM/D.A. Press Desfile de Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte antecede a cerimônia de entrega da titulação de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Giovana Souza/EM/D.A. Press Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano Giovana Souza/EM/D.A. Press Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano Giovana Souza/EM/D.A. Press Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano Giovana Souza/EM/D.A. Press Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano Giovana Souza/EM/D.A. Press Voltar Próximo

O reconhecimento levou mais de 15 anos e Isabel reforça sua importância. “A gente não pode deixar de lutar. É uma guerra de sobrevivência para manter o povo preto com sua soberania intacta e ensinar os outros a respeitar com carinho e atenção”, afirma.

A Rainha ainda pontua que a titulação não recua a luta por preservação dos Saberes do Rosário. “Isso faz com que o governo nos ajude, mas temos que prestar atenção e ensinar o poder público como nos tratar. Essa é a hora para negociar e formar nossa opinião”, conclui Isabel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais foram as Guardas que estiveram no cortejo?