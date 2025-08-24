Assine
overlay
Início Cultura
FESTA DE BH

Virada Cultural: Guardas de Reinado fazem cortejo no Parque Municipal

Os Saberes do Rosário, que incluem as festas e práticas culturais do Reinado e Congado no Brasil, foram reconhecidos pelo Iphan e recebem título neste domingo

Publicidade
Carregando...
Giovana Souza*
Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
24/08/2025 11:22

compartilhe

Siga no
x
Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano
Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano crédito: Giovana Souza/EM/D.A. Press

Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte fizeram cortejo no Parque Municipal, neste domingo (24/8) em frente ao Espaço Lagoa. O desfile antecede a cerimônia de entrega da titulação de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.

Os Saberes do Rosário, que incluem as festas e práticas culturais do Reinado e Congado no Brasil, foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano. As Guardas de Minas Gerais recebem a titulação hoje, a partir das 13h30, no Palco Chico Nunes BH+Feliz.

Leia Mais

“É uma colheita que a gente está fazendo. Colhendo frutos que os nossos antepassados e ancestrais fizeram por nós”, diz a belo-horizontina Isabel Casimira Gasparino, conhecida como Belinha. Ela é a Rainha da Guarda de Congo e Moçambique 13 de Maio há 10 anos.

Desfile de Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte antecede a cerimônia de entrega da titulação de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.-Giovana Souza/EM/D.A. Press
Desfile de Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte antecede a cerimônia de entrega da titulação de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Giovana Souza/EM/D.A. Press
Desfile de Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte antecede a cerimônia de entrega da titulação de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.-Giovana Souza/EM/D.A. Press
Desfile de Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte antecede a cerimônia de entrega da titulação de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Giovana Souza/EM/D.A. Press
Desfile de Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte antecede a cerimônia de entrega da titulação de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.-Giovana Souza/EM/D.A. Press
Desfile de Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte antecede a cerimônia de entrega da titulação de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Giovana Souza/EM/D.A. Press
Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano-Giovana Souza/EM/D.A. Press
Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano Giovana Souza/EM/D.A. Press
Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano-Giovana Souza/EM/D.A. Press
Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano Giovana Souza/EM/D.A. Press
Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano-Giovana Souza/EM/D.A. Press
Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano Giovana Souza/EM/D.A. Press
Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano-Giovana Souza/EM/D.A. Press
Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano Giovana Souza/EM/D.A. Press

O reconhecimento levou mais de 15 anos e Isabel reforça sua importância. “A gente não pode deixar de lutar. É uma guerra de sobrevivência para manter o povo preto com sua soberania intacta e ensinar os outros a respeitar com carinho e atenção”, afirma.

A Rainha ainda pontua que a titulação não recua a luta por preservação dos Saberes do Rosário. “Isso faz com que o governo nos ajude, mas temos que prestar atenção e ensinar o poder público como nos tratar. Essa é a hora para negociar e formar nossa opinião”, conclui Isabel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais foram as Guardas que estiveram no cortejo?

  • Guarda de Moçambique do Divino do Reino de São Benedito (Aparecida, BH)
  • Guarda de Moçambique São José (São José, BH)
  • Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário (Santo André, BH)
  • Guarda São Jorge de Nossa Senhora do Rosário (Concórdia, BH)
  • Guarda de Congo e Moçambique Treze de Maio (Concórdia, BH)
  • Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário e Sagrado Coração de Jesus-Irmandade Os Carolinos (Aparecida, BH)
  • Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia (Ouro Preto, MG)
  • Banda Dançante do Rosário de Santa Efigênia (Conselheiro Lafaiete, MG)
  • Guarda de Congo Nossa Senhora das Mercês - Irmandade Os Ciriacos (Contagem, MG)
  • Guarda Moçambique Nossa Senhora do Rosário - Irmandade Os Ciriacos (Contagem, MG)
  • Massambique Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora da Mercês (Oliveira, MG)
  • Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário (Timóteo, MG)
  • Guarda de Congo São Benedito e Nossa Senhora do Rosário (Pedro Leopoldo, MG)

Tópicos relacionados:

cultural guarda virada

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay