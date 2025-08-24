Israel & Rodolffo comemoram aniversário de Rodolffo em show na Virada de BH

A madrugada deste domingo (24/8) foi de festa dupla na 10ª Virada Cultural de Belo Horizonte. Além de movimentar o Palco Sesc, na Praça da Estação, com sucessos do sertanejo universitário, a dupla Israel & Rodolffo celebrou, diante do público, o aniversário de Rodolffo Matthaus, que completa 37 anos neste domingo.

“Pra gente, já não é estranho passar datas comemorativas longe de casa. Vem sendo assim há uns 20 anos. O estranho mesmo seria passar Natal ou aniversário em casa”, brincou Rodolffo, em entrevista ao EM antes do show. “Estamos trabalhando para, quem sabe em breve, conseguir organizar a agenda com antecedência e reservar alguns desses dias para a família”, acrescentou.

A dupla goiana, que explodiu nacionalmente em 2021 com o hit “Batom de cereja”, traz para Belo Horizonte o repertório que tem levado por todo o Brasil neste ano. Em média, a dupla apresenta de 16 a 20 shows por mês. “Em 80% das cidades, foi a primeira vez que a gente se apresentou. É o Brasil descobrindo a gente e a gente descobrindo o Brasil”, resumiu Israel.

Para ele, eventos gratuitos como a Virada têm papel fundamental na democratização da cultura. “Tem muita gente que curte o nosso trabalho, mas não tem condição de pagar ingresso. Aqui, essa galera tem a oportunidade de ver de perto. E BH é um mini Brasil: cada região de Minas tem uma cultura própria, e a capital reflete essa diversidade. A gente sempre foi muito bem recebido aqui”, ressaltou.