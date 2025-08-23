Assine
Clássicos do samba embalam multidão na Virada Cultural de BH

Apresentação dos Baluartes no Palco Gramado celebrou a tradição e contou com participações especiais

Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
23/08/2025 23:52

Os Baluartes do Samba se apresentaram na Virada Cultural 2025
Os Baluartes do Samba se apresentaram na Virada Cultural 2025 crédito: Ana Clara Torres/EM/DAPress

Os Baluartes do Samba agitaram o Palco Gramado neste sábado (23/8), na Virada Cultural de BH. Os sambistas cantaram clássicos do samba brasileiro, como “Rua Direita”, dos Originais do Samba, “Zé do Caroço”, de Leci Brandão e “Não deixe o samba morrer”, de Alcione.

Os músicos convidaram diversos artistas durante a apresentação. Dona Eliza, de 78 anos, encantou o publico com o carisma e a força da voz. A sambista cantou “Samba da maioridade”, música de autoria própria.

Sr. Ronaldo, Doris, Negro Wando do Estácio de Sá, Sobrinho da Mocidade Independente de Padre Miguel e Moisés Santiago do Acadêmicos do Salgueiro também foram convidados pelo grupo.

Ao longo do show, o publico lotou o gramado e se animou ainda mais, cantando em coro e dançando no mesmo ritmo. O show foi uma celebração do gênero musical, declarado Patrimônio Cultural Imaterial de Belo Horizonte.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

bh pbh samba virada-cultural virada-cultural-de-bh

