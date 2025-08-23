Clássicos do samba embalam multidão na Virada Cultural de BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Os Baluartes do Samba agitaram o Palco Gramado neste sábado (23/8), na Virada Cultural de BH. Os sambistas cantaram clássicos do samba brasileiro, como “Rua Direita”, dos Originais do Samba, “Zé do Caroço”, de Leci Brandão e “Não deixe o samba morrer”, de Alcione.

Os músicos convidaram diversos artistas durante a apresentação. Dona Eliza, de 78 anos, encantou o publico com o carisma e a força da voz. A sambista cantou “Samba da maioridade”, música de autoria própria.

Sr. Ronaldo, Doris, Negro Wando do Estácio de Sá, Sobrinho da Mocidade Independente de Padre Miguel e Moisés Santiago do Acadêmicos do Salgueiro também foram convidados pelo grupo.

Ao longo do show, o publico lotou o gramado e se animou ainda mais, cantando em coro e dançando no mesmo ritmo. O show foi uma celebração do gênero musical, declarado Patrimônio Cultural Imaterial de Belo Horizonte.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos