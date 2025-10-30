Mulher chama a polícia para o filho, que é apreendido com maconha

Um adolescente de 14 anos de idade foi apreendido pela Polícia Militar com um pé de maconha e porções da droga depois de ter sido perseguido por agredir a mãe. O caso foi registrado em Jaguaraçu (MG), na Região Central do estado, na manhã desta quinta-feira (30/11).

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe do menino foi encontrada trancada no banheiro da casa onde moram, no bairro Dr. Alberto Scharle. Ela foi socorrida e, aos militares, contou que teve um desentendimento por motivos banais com o filho. Em certo momento, ele começou a xingá-la com palavrões e a empurrá-la. Segundo o relato, o jovem trancou o portão da casa e jogou a chave em um terreno próximo.

Ao perceber a chegada dos policiais, o adolescente pulou muros de casas vizinhas. Ele foi visto pelos militares e perseguido, alcançado e apreendido. Conforme os registros, ele já era conhecido no meio policial por ter comportamento violento e ser alvo de denúncias relacionadas ao uso e ao tráfico de drogas.

Os militares fizeram uma varredura na casa e encontraram um pé de maconha de porte médio e uma porção da mesma droga.

O adolescente foi apreendido pelos crimes de agressão, violência doméstica, cultivo e porte de drogas. As substâncias ilícitas e o celular dele foram recolhidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil na cidade de Timóteo, para onde ele também foi conduzido.