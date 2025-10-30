MG: polícia prende dois homens e destrói plantação de maconha
O cultivo da droga era feito numa área de difícil acesso, que tinha 6 mil pés da substância entorpecente, em Coromandel, no Alto Paranaíba
Seis mil pés de maconha e dois homens, de 37 e 38 anos, presos preventivamente: este foi o saldo de uma operação da Polícia Civil, nessa quarta-feira (29/10), em Coromandel, no Alto Paranaíba.
Os homens estão sendo indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Os policiais chegaram à dupla depois de uma investigação que teve início em julho deste ano. Na época, foi descoberta uma plantação da droga, com seis mil pés. Cada árvore media 2,5 metros de altura.
O cultivo, segundo os policiais, era realizado em uma área de difícil acesso, situada na divisa entre os municípios de Patrocínio e Coromandel. A plantação foi destruída logo depois de ser periciada.
Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia em Coromandel e, devem ser transferidos para o sistema prisional até sexta-feira.
