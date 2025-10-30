Assine
overlay
Início Gerais
DROGAS

MG: polícia prende dois homens e destrói plantação de maconha

O cultivo da droga era feito numa área de difícil acesso, que tinha 6 mil pés da substância entorpecente, em Coromandel, no Alto Paranaíba

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
30/10/2025 13:18

compartilhe

SIGA
x
No total, seis mil pés de maconha foram incinerados
No total, seis mil pés de maconha foram incinerados em Coromandel, no Alto Paranaíba crédito: PCMG

Seis mil pés de maconha e dois homens, de 37 e 38 anos, presos preventivamente: este foi o saldo de uma operação da Polícia Civil, nessa quarta-feira (29/10), em Coromandel, no Alto Paranaíba.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Os homens estão sendo indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os policiais chegaram à dupla depois de uma investigação que teve início em julho deste ano. Na época, foi descoberta uma plantação da droga, com seis mil pés. Cada árvore media 2,5 metros de altura.

O cultivo, segundo os policiais, era realizado em uma área de difícil acesso, situada na divisa entre os municípios de Patrocínio e Coromandel. A plantação foi destruída logo depois de ser periciada.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia em Coromandel e, devem ser transferidos para o sistema prisional até sexta-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

coromandel dois-presos plantacao-de-maconha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay