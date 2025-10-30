MG: polícia prende dois homens e destrói plantação de maconha

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Seis mil pés de maconha e dois homens, de 37 e 38 anos, presos preventivamente: este foi o saldo de uma operação da Polícia Civil, nessa quarta-feira (29/10), em Coromandel, no Alto Paranaíba.

Os homens estão sendo indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os policiais chegaram à dupla depois de uma investigação que teve início em julho deste ano. Na época, foi descoberta uma plantação da droga, com seis mil pés. Cada árvore media 2,5 metros de altura.

O cultivo, segundo os policiais, era realizado em uma área de difícil acesso, situada na divisa entre os municípios de Patrocínio e Coromandel. A plantação foi destruída logo depois de ser periciada.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia em Coromandel e, devem ser transferidos para o sistema prisional até sexta-feira.

