Detentos são flagrados ao tentar voltar a presídio com drogas no estômago

Cinco homens foram flagrados tentando retornar ao Presídio Francisco Floriano de Paula (Paca), em Nova Floresta, distrito de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, com drogas dentro do estômago. O caso ocorreu nessa quarta-feira (29/10) durante a volta dos detentos beneficiados pela saída temporária.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Tático Móvel do 6º BPM realizavam patrulhamento preventivo nas imediações da unidade prisional, localizada no distrito de Nova Floresta, quando avistaram um grupo de sete indivíduos em atitude suspeita próximo a um banheiro, a cerca de 50 metros da entrada do presídio.

Durante a abordagem, os policiais encontraram no local 49 tabletes de maconha, além de um celular, fio de carregador, fone de ouvido, extrator de chip, rolo de plástico filme e fita adesiva, materiais comumente usados para embalar entorpecentes e introduzir em presídios.

Os suspeitos foram levados ao Hospital Regional de Governador Valadares, onde passaram por exames de raio-X. O laudo confirmou que cinco deles haviam ingerido invólucros semelhantes aos encontrados no banheiro, indicando que pretendiam levar o material para dentro da unidade prisional.

Cinco homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. O material apreendido foi entregue à perícia para as investigações.