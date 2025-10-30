Assine
PEGOS NO FLAGRA

Detentos são flagrados ao tentar voltar a presídio com drogas no estômago

Cinco homens foram interceptados perto da unidade prisional de Governador Valadares durante retorno da saída temporária

Publicidade
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/10/2025 10:13

A droga foi detectada pelo raio-x; cinco dos sete estavam com a droga no estômago
A droga foi detectada pelo raio-x; cinco dos sete estavam com a droga no estômago

Cinco homens foram flagrados tentando retornar ao Presídio Francisco Floriano de Paula (Paca), em Nova Floresta, distrito de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, com drogas dentro do estômago. O caso ocorreu nessa quarta-feira (29/10) durante a volta dos detentos beneficiados pela saída temporária.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Tático Móvel do 6º BPM realizavam patrulhamento preventivo nas imediações da unidade prisional, localizada no distrito de Nova Floresta, quando avistaram um grupo de sete indivíduos em atitude suspeita próximo a um banheiro, a cerca de 50 metros da entrada do presídio.

Durante a abordagem, os policiais encontraram no local 49 tabletes de maconha, além de um celular, fio de carregador, fone de ouvido, extrator de chip, rolo de plástico filme e fita adesiva, materiais comumente usados para embalar entorpecentes e introduzir em presídios.

Os suspeitos foram levados ao Hospital Regional de Governador Valadares, onde passaram por exames de raio-X. O laudo confirmou que cinco deles haviam ingerido invólucros semelhantes aos encontrados no banheiro, indicando que pretendiam levar o material para dentro da unidade prisional.

Cinco homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. O material apreendido foi entregue à perícia para as investigações.

Material apreendido dos detentos que estavam em saída temporária em presídio de Minas
Material apreendido dos detentos que estavam em saída temporária em presídio de Minas

