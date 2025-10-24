Assine
Preso é flagrado com placa solar, celular, bateria, pilha e chip no ânus

Durante revista de rotina, escâner corporal revelou objetos eletrônicos introduzidos no corpo do prisioneiro

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/10/2025 06:04

Detento é flagrado com placa solar, celular e chip escondidos no ânus em presídio de Minas
Detento é flagrado com placa solar, celular e chip escondidos no ânus em presídio de Minas

Um detento de 36 anos do Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, foi flagrado com uma mini placa solar, um mini celular, uma bateria, uma pilha e um chip escondidos no ânus durante uma revista de rotina realizada nesta semana no sistema prisional.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), policiais penais perceberam que o preso demonstrava nervosismo e comportamento suspeito durante a vistoria nas celas. Ele foi retirado do espaço e submetido ao escâner corporal, equipamento de raio-X que apontou a presença de objetos estranhos em seu corpo.

Ao ser questionado, o detento confessou que carregava materiais ilícitos e, sob acompanhamento do setor de saúde da unidade prisional, expeliu os itens.

Materiais apreendidos

  • Quatro mini placas solares carregadoras
  • Um mini celular
  • Uma bateria reserva
  • Um chip de celular
  • Uma pilha

Os materiais foram encaminhados à Polícia Civil, responsável pelas investigações criminais sobre o caso.

A direção do presídio instaurou procedimento administrativo disciplinar para apurar o ocorrido. O preso será ouvido pelo Conselho Disciplinar da unidade e poderá sofrer sanções internas conforme as normas do sistema prisional.

