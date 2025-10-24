Preso é flagrado com placa solar, celular, bateria, pilha e chip no ânus

Um detento de 36 anos do Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, foi flagrado com uma mini placa solar, um mini celular, uma bateria, uma pilha e um chip escondidos no ânus durante uma revista de rotina realizada nesta semana no sistema prisional.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), policiais penais perceberam que o preso demonstrava nervosismo e comportamento suspeito durante a vistoria nas celas. Ele foi retirado do espaço e submetido ao escâner corporal, equipamento de raio-X que apontou a presença de objetos estranhos em seu corpo.

Ao ser questionado, o detento confessou que carregava materiais ilícitos e, sob acompanhamento do setor de saúde da unidade prisional, expeliu os itens.

Materiais apreendidos

Quatro mini placas solares carregadoras

Um mini celular

Uma bateria reserva

Um chip de celular

Uma pilha

Os materiais foram encaminhados à Polícia Civil, responsável pelas investigações criminais sobre o caso.

A direção do presídio instaurou procedimento administrativo disciplinar para apurar o ocorrido. O preso será ouvido pelo Conselho Disciplinar da unidade e poderá sofrer sanções internas conforme as normas do sistema prisional.