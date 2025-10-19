Assine
Policial suspeito de disparar contra operários ficará em prisão domiciliar

Juiz considerou laudo médico apontando que policial civil tem um tumor raro. Trabalhadores foram atacados na tarde da última sexta-feira (17/10), em Contagem

Bruno Luis Barros
19/10/2025 20:57 - atualizado em 19/10/2025 21:46

Em vídeo, é possível ver um homem chegando ao local armado com um fuzil
Em vídeo, é possível ver um homem chegando ao local armado com um fuzil

O policial civil Fernando Augusto Lopes Drummond Diniz, de 37 anos, suspeito de atirar com um fuzil e ferir trabalhadores em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve prisão domiciliar concedida pela Justiça de primeira instância na tarde deste domingo (19/10).

Segundo o juiz Marco Paulo Calazans Guimarães, os advogados do policial apresentaram exames comprovando que Fernando tem uma pequena lesão intramedular, "sugerindo glioma bem diferenciado (ganglioglioma)" — ou seja, um tipo raro de tumor, de baixo grau, que afeta o sistema nervoso central.

O ataque a tiros, que teria sido cometido por Diniz, aconteceu na tarde da última sexta-feira (17/10). Dois trabalhadores foram baleados em uma obra próxima à Praça Farmacêutico João da Rocha Cunha, no Centro de Contagem. 

Algumas testemunhas relataram que Diniz já teria desavenças com o proprietário do loteamento e, por isso, teria ido ao local armado. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Contagem.

Momentos antes dos disparos, o policial foi flagrado em vídeo armado com um fuzil e andando em direção ao local. Ele acabou preso no mesmo dia, à noite, e encaminhado à Casa de Custódia da PCMG.

Conforme pontuou o juiz ao apresentar outra justificativa para a concessão da prisão domiciliar, o lugar "não conta com serviço médico assistencial na própria sede, além de serem precárias as condições de encaminhamento a UPAs ou congêneres, em situações de urgência/emergência". 

"Assim, lembrando que o autuado é primário e tem bons antecedentes, se encontrando em tratamento de moléstia grave, tenho que neste momento a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, concomitantemente com a cautelar de monitoração eletrônica (art. 282, § 1º, do CPP), é suficiente para garantia da ordem pública", finalizou o magistrado. 

Tópicos relacionados:

fuzil policial-civil

