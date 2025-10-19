Policial suspeito de disparar contra operários ficará em prisão domiciliar

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O policial civil Fernando Augusto Lopes Drummond Diniz, de 37 anos, suspeito de atirar com um fuzil e ferir trabalhadores em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve prisão domiciliar concedida pela Justiça de primeira instância na tarde deste domingo (19/10).

Segundo o juiz Marco Paulo Calazans Guimarães, os advogados do policial apresentaram exames comprovando que Fernando tem uma pequena lesão intramedular, "sugerindo glioma bem diferenciado (ganglioglioma)" — ou seja, um tipo raro de tumor, de baixo grau, que afeta o sistema nervoso central.

O ataque a tiros, que teria sido cometido por Diniz, aconteceu na tarde da última sexta-feira (17/10). Dois trabalhadores foram baleados em uma obra próxima à Praça Farmacêutico João da Rocha Cunha, no Centro de Contagem.

Algumas testemunhas relataram que Diniz já teria desavenças com o proprietário do loteamento e, por isso, teria ido ao local armado. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Contagem.

Momentos antes dos disparos, o policial foi flagrado em vídeo armado com um fuzil e andando em direção ao local. Ele acabou preso no mesmo dia, à noite, e encaminhado à Casa de Custódia da PCMG.

Conforme pontuou o juiz ao apresentar outra justificativa para a concessão da prisão domiciliar, o lugar "não conta com serviço médico assistencial na própria sede, além de serem precárias as condições de encaminhamento a UPAs ou congêneres, em situações de urgência/emergência".

"Assim, lembrando que o autuado é primário e tem bons antecedentes, se encontrando em tratamento de moléstia grave, tenho que neste momento a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, concomitantemente com a cautelar de monitoração eletrônica (art. 282, § 1º, do CPP), é suficiente para garantia da ordem pública", finalizou o magistrado.

