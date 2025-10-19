Homem jurado de morte é morto a tiros na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 56 anos, foi morto a tiros no bairro Palmares, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse sábado (19/10). De acordo com testemunhas, ele era usuário de drogas e estava sendo ameaçado de morte por dívidas com o tráfico.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), equipes policiais foram acionadas por volta de 19h e encontraram o corpo na rua coberto por um lençol. Quando a viatura da PM chegou ao local, havia populares, que, rapidamente, evadiram.

Um motorista que ficou no local informou aos policiais que viu o corpo e pensou que fosse o irmão, mas verificou que não era. Ele disse, ainda, que quando parou na rua, um bar próximo fechou as portas imediatamente.

Testemunhas não prestaram depoimento, mas disseram que ouviram disparos. Conforme relatado, o homem cometia furtos e fazia uso de loló – droga inalante – pela região. Segundo as testemunhas, o homem também era agressivo com os moradores.

A companheira da vítima afirmou que ele era jurado de morte pelo tráfico e que precisou mudar de casa mais de uma vez. Ela afirmou que já foi agredida pela vítima mais de uma vez, sendo a última em julho deste ano.

A irmã do homem compareceu ao local e identificou o corpo, mas informou desconhecer a autoria do crime. A perícia constatou que a vítima teve perfurações no tórax e na cabeça, mas não foi possível contar os tiros.