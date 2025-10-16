PM prende em flagrante suspeito de ter matado motorista em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar de Governador Valadares prendeu, em flagrante, um jovem de 18 anos suspeito de matar um homem de 21 anos, na noite de quarta-feira (15/10), no Bairro São Cristóvão. A vítima foi encontrada dentro de seu carro, no mesmo bairro, um pouco antes da prisão do jovem suspeito. Uma jovem, de 17 anos, também foi baleada, mas foi socorrida e está fora de perigo.

A PM foi acionada por um motoqueiro. Ele informou aos militares que havia um homem desacordado, dentro de um veículo Ford Eco Sport, que havia batido contra um muro da Avenida JK.

Os policiais foram até o local e verificaram que o homem já estava morto e tinha várias marcas de tiros no corpo. Ele estava no banco do motorista. A adolescente ferida também estava no local e contou que um outro homem passou atirando por eles. Ela foi levada para o Hospital de Pronto Socorro.

Foi montada uma operação de emergência, para tentar encontrar o autor dos disparos, a partir de informações dadas pela jovem. O autor foi localizado e preso e tão logo foi abordado, confessou o crime. Disse que tinha sido ameaçado pela vítima, que tinha dito que o mataria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o autor foram apreendidas uma pistola Taurus cal .40, seis cartuchos intactos e oito deflagrados, além de um carregador para pistola .40 e um telefone celular.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Governador Valadares. O veículo foi removido para o pátio da unidade policial.