Policial civil que atirou em trabalhadores de obra na Grande BH é preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O policial civil, de 37 anos, suspeito de disparar e atingir três trabalhadores que estavam em uma obra próximo à Praça Farmacêutico João da Rocha Cunha, no Centro de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (17/10), foi preso.

De acordo com a Polícia Civil (PCMG), ele foi preso em flagrante na noite de ontem por tentativa de homicídio qualificado, depois de equipes policiais terem sido acionadas. Ele foi encaminhado para a Casa de Custódia da PCMG, onde permanece à disposição da Justiça.

Em um vídeo, é possível ver o homem armado com um fuzil andando em direção à praça. Segundo informações preliminares, o suspeito chegou ao local atirando e atingiu dois trabalhadores: um no joelho e outro no tornozelo.

Testemunhas relataram que o homem tinha desavenças com o proprietário do loteamento e, por isso, foi ao local armado. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Contagem, uma delas em estado mais grave. Não há informações sobre o estado de saúde atualizado das vítimas.

