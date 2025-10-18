Assine
overlay
Início Gerais
PRISÃO

Policial civil que atirou em trabalhadores de obra na Grande BH é preso

Policial foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado na noite dessa sexta-feira (17/10); vítimas foram encaminhadas ao hospital

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
18/10/2025 12:41

compartilhe

SIGA
x
Homem suspeito de atirar contra trabalhadores em obra em Contagem
Em vídeo, é possível ver um homem chegando ao local armado com um fuzil crédito: Redes Sociais / Reprodução

O policial civil, de 37 anos, suspeito de disparar e atingir três trabalhadores que estavam em uma obra próximo à Praça Farmacêutico João da Rocha Cunha, no Centro de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (17/10), foi preso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Civil (PCMG), ele foi preso em flagrante na noite de ontem por tentativa de homicídio qualificado, depois de equipes policiais terem sido acionadas. Ele foi encaminhado para a Casa de Custódia da PCMG, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Mais

Em um vídeo, é possível ver o homem armado com um fuzil andando em direção à praça. Segundo informações preliminares, o suspeito chegou ao local atirando e atingiu dois trabalhadores: um no joelho e outro no tornozelo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Testemunhas relataram que o homem tinha desavenças com o proprietário do loteamento e, por isso, foi ao local armado. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Contagem, uma delas em estado mais grave. Não há informações sobre o estado de saúde atualizado das vítimas.

Tópicos relacionados:

contagem crime grande-bh policia policia-civil prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay