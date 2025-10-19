Assine
MG-423

Grave acidente entre caminhonete e caminhão deixa dois mortos em Minas 

Os veículos bateram de frente e os dois ocupantes da caminhonete, de 20 e 27 anos, morreram no local  

Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
19/10/2025 18:07

Os ocupantes da caminhonete morreram com o impacto da batida e seus corpos ficaram presos às ferragens
Os ocupantes da caminhonete morreram com o impacto da batida e seus corpos ficaram presos às ferragens

Uma batida frontal entre uma caminhonete e um caminhão, na manhã deste domingo (19/10), na MG-423, em Conceição do Pará, Região Centro-Oeste de Minas, provocou a morte de duas pessoas. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o impacto matou os dois ocupantes da caminhonete: um homem de 27 anos, natural de Itaguara, na Bahia, e uma mulher de 20, natural de Pedro Leopoldo (MG), Região Metropolina de BH.  Os corpos ficaram presos às ferragens, mas foram resgatados pelos bombeiros.  

O condutor do caminhão, um homem de 54 anos, natural de Abaeté, sofreu ferimentos leves. Segundo a corporação, o caminhão seguia sentido Nova Serrana e a caminhonete trafegava em direção a Itaguara, quando houve a colisão. 

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

