Grave acidente entre caminhonete e caminhão deixa dois mortos em Minas 

Uma batida frontal entre uma caminhonete e um caminhão, na manhã deste domingo (19/10), na MG-423, em Conceição do Pará, Região Centro-Oeste de Minas, provocou a morte de duas pessoas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o impacto matou os dois ocupantes da caminhonete: um homem de 27 anos, natural de Itaguara, na Bahia, e uma mulher de 20, natural de Pedro Leopoldo (MG), Região Metropolina de BH. Os corpos ficaram presos às ferragens, mas foram resgatados pelos bombeiros.

O condutor do caminhão, um homem de 54 anos, natural de Abaeté, sofreu ferimentos leves. Segundo a corporação, o caminhão seguia sentido Nova Serrana e a caminhonete trafegava em direção a Itaguara, quando houve a colisão.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.