Cinco mineiros mortos em acidente em PE viajaram para fazer compras

Cinco mineiros estão entre os mortos do acidente com ônibus que tombou na BR-423, que aconteceu entre os municípios de Paranatama e Saloá, no interior de Pernambuco, na noite de sexta-feira (17/10). Eram moradores de Porteirinha (2), Jaíba (2) e de Pai Pedro (1), no Norte de Minas. Eles viajaram mais de 1.450 quilômetros até Santa Cruz do Capibaribe, no interior pernambucano, para comprar roupas no polo de confecções local para revender próximo Natal. O grave acidente deixou 17 mortos e 18 feridos.

Conforme apurou o Estado de Minas, as pessoas do Norte de Minas que perderam as vidas na tragédia foram: Aldir Tintiliano Borges, de 54 anos, e a mulher dele, Maria Adriana de Souza Borges, de 46, donos de uma loja no perímetro urbano do Projeto de Irrigação do Jaíba, no município homônimo; o comerciante José Aparecido de Oliveira Filho, de 55, morador de Porteirinha, a companheira dele, Luciene Augusta de Oliveira, comerciante e pequena produtora rural em Pai Pedro (distante 25 quilômetros de Porteirinha).

Na tragédia em Pernambuco morreu também Maria da Gloria Antunes Martins, que era sacoleira em Porteirinha. As prefeituras de Jaíba e de Porteirinha publicaram notas de pesar em suas redes sociais pelas perdas de vidas de moradores das respectivas cidades.

Superação de violência doméstica

A vítima Luciene Augusta de Oliveira carregava uma história de superação. Ela sofreu violência doméstica do ex-marido, que foi denunciado e acabou preso. Há pouco mais de um ano, começou a reconstruir a vida com José Aparecido, também morto na tragédia em Pernambuco. Luciene era uma pessoa conhecida na pequena Pai Pedro (5,5 mil habitantes), onde, além de ser proprietária de uma loja de roupas, era produtora de queijo artesanal em uma pequena propriedade rural perto da cidade.

O ônibus envolvido no acidente retornava de Santa Cruz do Capibaribe (PE) para Brumado (BA), levando cerca de 40 passageiros, segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. O veículo transportava comerciantes e sacoleiros de cidades do sertão baiano e do Norte de Minas que foram fazer compras no polo de confecções de Santa Cruz do Capiraribe (192 quilômetros do Recife), no momento que se aproxima o Natal.

Os moradores do Norte de Minas, inicialmente, entraram em um outro ônibus que partiu de Montes Claros e seguiram até Brumado. Naquela cidade, pegaram o ônibus fretado junto à empresa BF Turismo, envolvido na tragédia.

O ônibus transportava no bagageiro uma quantidade de roupas que os passageiros tinham comprado para revender. Uma parte da carga foi perdida durante o tombamento. As mercadorias que ficaram intactas foram recolhidas pela Polícia Civil de Pernambuco e levadas para o pátio da Polícia Rodoviária Federal de Garanhuns, informação confirmada pela reportagem junto à PRF.

Drama para a liberação e traslado dos corpos

Diante da dor e da consternação, o esforço das famílias agora é para superar as dificuldades burocráticas e de logística para a identificação, liberação e traslado dos corpos, encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Pernambuco.

Oficialmente, ainda não divulgado quando os corpos serão liberados. No sábado, a Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco informou que a identificação dos corpos será feita por meio de fichas papiloscópicas, que serão encaminhadas aos institutos de identificação de Minas Gerais e da Bahia.

“Importante destacar que, por serem vítimas dos estados da Bahia e Minas Gerais, a identificação será feita por meio de fichas papiloscópicas, que serão enviadas pelos institutos desses estados", informou a secretaria.

Mas, neste domingo, parentes das vitimas de Porteirinha e Pai Pedro receberam a informação (não oficial) de que está sendo tentado um acordo para que a empresa dona do ônibus envolvido no acidente providencie o traslado dos corpos de avião até Belo Horizonte. A partir dai, as famílias viriam a arcar com o transporte do restante da viagem até o Norte de Minas.

Acidente aconteceu na terra de Lula, que solidarizou com famílias das vítimas

O acidente com ônibus que transportava comerciantes e sacoleiros de cidade de Minas Gerais e da Bahia aconteceu em um trecho da BR-423 conhecido como Serra dos Ventos, no município de Saloá na região de Garanhuns, terra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Saloá (13,8 mil habitantes) fica distante apenas 34 quilômetros de Garanhuns (140 mil habitantes).

Na tarde de sábado (18/10), o presidente Luiz Inácio da Silva (PT) divulgou mensagem nas redes sociais se solidarizando com as vítimas.

"Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor", diz a nota.