Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Acidente de ônibus na Sérvia deixa dois mortos e 80 feridos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/10/2025 13:27

compartilhe

SIGA

Pelo menos duas pessoas morreram e 80 ficaram feridas após um ônibus que transportava trabalhadores de uma fábrica sair da pista e capotar no noroeste da Sérvia, informou o governo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acidente ocorreu em uma rodovia que conecta a cidade de Sremska Mitrovica à localidade de Jarak, cerca de 60 quilômetros a oeste da capital, Belgrado.

O Ministério do Interior indicou que ainda não se sabe a causa pela qual o veículo saiu da pista.

Imagens divulgadas pela polícia mostram o ônibus capotado em uma vala. 

Os 80 feridos foram levados para hospitais, mas nenhuma informação sobre o seu estado de saúde foi divulgada.

rus/cbo/rmb/meb/hgs/yr/aa

Tópicos relacionados:

acidente onibus servia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay