Ônibus de acidente com 16 mortos em Pernambuco tinha passageiros de Minas
Veículo transportava pessoas que foram fazer compras em cidade pernambucana. PRF não confirmou se há mineiros entre os mortos
Um ônibus que tombou e deixou 16 mortos e 17 feridos na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no interior de Pernambuco, na noite de sexta-feira (17/10), tinha entre seus passageiros moradores de três municípios do Norte de Minas (Monte Azul, Porteirinha e Janaúba), juntamente com pessoas naturais de nove cidades da Bahia. A informação foi divulgada pelo portal G1.
A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Garanhuns (PE), que atendeu ao acidente, mas não conseguiu a confirmação sobre a existência de pessoas de Minas Gerais entre os mortos. A informação do posto da PRF na cidade pernambucana é que ainda não houve a divulgação dos nomes e da naturalidade das vítimas da tragédia.
O ônibus retornava de Santa Cruz do Capibaribe (PE) para Brumado (BA). Conforme o portal G1, o veículo envolvido no acidente pertence à empresa BF Turismo, de Brumado (BA), que divulgou nota informando que foi contratada para realizar a viagem, levando passageiros de Monte Azul, Porteirinha e Janaúba, no Norte de Minas, e das cidades baianas de Urandi, Caetité, Caculé, Boquira, Rio do Pires, Dom Basílio, Barra da Estiva, Aracatu e Vila Mariana.
Os passageiros do ônibus viajaram para fazer compras no polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe, distante 192 quilômetros do Recife.
“Eu percebi que o ônibus começou a ter uma velocidade muito forte e falei: ‘o motorista está doido’. Nesse momento, ele começou a fazer zigue-zague. Acho que ele tentou encostar em um barranco, e aí o ônibus tombou. Eu segurei a poltrona e, quando ele virou, fui a primeira a sair”, declarou a passageira, identificada como Marlete Batista Neves Fernandes, moradora de Caetité, cidade do sertão baiano.