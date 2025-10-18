Assine
overlay
Início Gerais
tragédia na estrada

Ônibus de acidente com 16 mortos em Pernambuco tinha passageiros de Minas

Veículo transportava pessoas que foram fazer compras em cidade pernambucana. PRF não confirmou se há mineiros entre os mortos

Publicidade
Carregando...
LR
Luiz Ribeiro
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
18/10/2025 14:57 - atualizado em 18/10/2025 15:00

compartilhe

SIGA
x
Ônibus envolvido em acidente em Pernambuco retornava para Brumado (BA)
Ônibus envolvido em acidente em Pernambuco retornava para Brumado (BA) crédito: redes sociais/divulgaçao

Um ônibus que tombou e deixou 16 mortos e 17 feridos na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no interior de Pernambuco, na noite de sexta-feira (17/10), tinha entre seus passageiros moradores de três municípios do Norte de Minas (Monte Azul, Porteirinha e Janaúba), juntamente com pessoas naturais de nove cidades da Bahia. A informação foi divulgada pelo portal G1.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Garanhuns (PE), que atendeu ao acidente, mas não conseguiu a confirmação sobre a existência de pessoas de Minas Gerais entre os mortos. A informação do posto da PRF na cidade pernambucana é que ainda não houve a divulgação dos nomes e da naturalidade das vítimas da tragédia.

Leia Mais

O ônibus retornava de Santa Cruz do Capibaribe (PE) para Brumado (BA). Conforme o portal G1, o veículo envolvido no acidente pertence à empresa BF Turismo, de Brumado (BA), que divulgou nota informando que foi contratada para realizar a viagem, levando passageiros de Monte Azul, Porteirinha e Janaúba, no Norte de Minas, e das cidades baianas de Urandi, Caetité, Caculé, Boquira, Rio do Pires, Dom Basílio, Barra da Estiva, Aracatu e Vila Mariana.

Os passageiros do ônibus viajaram para fazer compras no polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe, distante 192 quilômetros do Recife.

“Eu percebi que o ônibus começou a ter uma velocidade muito forte e falei: ‘o motorista está doido’. Nesse momento, ele começou a fazer zigue-zague. Acho que ele tentou encostar em um barranco, e aí o ônibus tombou. Eu segurei a poltrona e, quando ele virou, fui a primeira a sair”, declarou a passageira, identificada como Marlete Batista Neves Fernandes, moradora de Caetité, cidade do sertão baiano.

Tópicos relacionados:

acidente compras minas-gerais mortos motorista prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay