Ônibus de acidente com 16 mortos em Pernambuco tinha passageiros de Minas

Um ônibus que tombou e deixou 16 mortos e 17 feridos na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no interior de Pernambuco, na noite de sexta-feira (17/10), tinha entre seus passageiros moradores de três municípios do Norte de Minas (Monte Azul, Porteirinha e Janaúba), juntamente com pessoas naturais de nove cidades da Bahia. A informação foi divulgada pelo portal G1.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Garanhuns (PE), que atendeu ao acidente, mas não conseguiu a confirmação sobre a existência de pessoas de Minas Gerais entre os mortos. A informação do posto da PRF na cidade pernambucana é que ainda não houve a divulgação dos nomes e da naturalidade das vítimas da tragédia.

O ônibus retornava de Santa Cruz do Capibaribe (PE) para Brumado (BA). Conforme o portal G1, o veículo envolvido no acidente pertence à empresa BF Turismo, de Brumado (BA), que divulgou nota informando que foi contratada para realizar a viagem, levando passageiros de Monte Azul, Porteirinha e Janaúba, no Norte de Minas, e das cidades baianas de Urandi, Caetité, Caculé, Boquira, Rio do Pires, Dom Basílio, Barra da Estiva, Aracatu e Vila Mariana.

Os passageiros do ônibus viajaram para fazer compras no polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe, distante 192 quilômetros do Recife.

“Eu percebi que o ônibus começou a ter uma velocidade muito forte e falei: ‘o motorista está doido’. Nesse momento, ele começou a fazer zigue-zague. Acho que ele tentou encostar em um barranco, e aí o ônibus tombou. Eu segurei a poltrona e, quando ele virou, fui a primeira a sair”, declarou a passageira, identificada como Marlete Batista Neves Fernandes, moradora de Caetité, cidade do sertão baiano.