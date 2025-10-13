Assine
Sete pessoas morrem após carro cair em rio; uma criança sobreviveu

Entre as vítimas estão cinco crianças. Segundo os bombeiros, uma tromba d’água fez com que o carro derrapasse em Águas Lindas de Goiás (GO)

Carlos Silva - Correio Braziliense
Carlos Silva - Correio Braziliense
Repórter
13/10/2025 14:49

Sete pessoas morrem após carro cair em rio em Águas Lindas (GO)
Sete pessoas morrem após carro cair em rio em Águas Lindas (GO)

Sete pessoas morreram em um acidente de trânsito na zona rural de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. As vítimas são cinco crianças e dois adultos. Apenas uma criança sobreviveu à tragédia. O veículo, que transportava um total de oito ocupantes e retornava de um clube, tentava atravessar uma ponte estreita na região do Jardim Barragem IV.

O acidente ocorreu na tarde deste domingo (12/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a forte chuva, acompanhada de uma tromba d’água, fez com que o carro derrapasse, caísse no rio e ficasse completamente submerso e de rodas para cima.

A intensa correnteza e a lama dificultaram o acesso das equipes de resgate do 20º Batalhão Bombeiro Militar. Ao chegarem ao local, os militares constataram que populares tinham retirado as vítimas do interior do carro. As sete vítimas fatais foram encontradas às margens do rio. A única sobrevivente é uma criança, que foi resgatada com vida. Ainda não há informações sobre o estado atual de saúde dela.

* Matéria em atualização

