MG: feridos escapam de carro que pegou fogo depois de batida em rodovia

Uma colisão entre dois carros seguida de incêndio deixou três pessoas feridas na madrugada deste domingo (19), por volta da 1h, na Rodovia do Calçado (AMG-0370), em uma área rural entre os municípios de Nova Serrana e Perdigão, na região Centro-Oeste de Minas.

A batida envolveu um Honda HR-V e uma Fiat Strada, que foi consumida pelas chamas após o impacto.

Uma das três vítimas, que seria a segunda ocupante do veículo que pegou fogo, foi socorrida por populares que passavam pelo local antes mesmo da chegada das equipes de resgate, e não há informações sobre seu estado de saúde.

Os outros dois feridos são os condutores dos veículos, um jovem de 21 anos, de Nova Serrana, que dirigia a Strada, e um homem de 30 anos, natural de Gouveia, que conduzia o HR-V.

Equipes da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), sediada em Nova Serrana, foram acionadas e se deslocaram rapidamente para o local.

Ao chegarem, encontraram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já prestando os primeiros socorros às vítimas. A prioridade dos militares foi o combate direto às chamas que destruíam a Fiat Strada.

“Nossa equipe atuou rapidamente no combate direto às chamas, o que foi essencial para evitar que o fogo se propagasse para a vegetação às margens da rodovia”, informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A ação impediu que o incêndio tomasse proporções maiores, garantindo a segurança da área.



Após o fogo ser extinto, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo para eliminar qualquer risco de reignição e auxiliaram na segurança da via, que precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento. O estado de saúde das vítimas atendidas pelo SAMU não foi divulgado. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

A Rodovia do Calçado tem um histórico de acidentes graves. Há menos de um mês, no fim de setembro, um jovem de 21 anos morreu após capotar o carro no mesmo trecho, entre Nova Serrana e Perdigão. Em janeiro, outro acidente fatal foi registrado na altura do km 4, quando um homem de 34 anos morreu depois de também capotar o veículo. Em ambos os casos, as vítimas perderam o controle da direção.

A batida: colisão entre um Honda HR-V e uma Fiat Strada, seguida de incêndio

Local: Rodovia do Calçado (AMG-0370), entre Nova Serrana e Perdigão (Centro-Oeste de MG)

Quando: madrugada de domingo (19/10), por volta da 1h

Vítimas: três pessoas feridas, sendo duas da Fiat Strada e uma do Honda HR-V

Atendimento: Corpo de Bombeiros e SAMU atuaram no local

Prevenção: em caso de incêndio veicular, afaste-se do veículo e acione os bombeiros (193) imediatamente. Não tente apagar o fogo por conta própria