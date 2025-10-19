Assine
COLISÃO E FOGO NA ESTRADA

MG: feridos escapam de carro que pegou fogo depois de batida em rodovia

Colisão entre Honda HR-V e Fiat Strada mobilizou bombeiros e SAMU na madrugada deste domingo; via ficou parcialmente interditada

Mateus Parreiras
19/10/2025 09:00 - atualizado em 19/10/2025 09:07

Carros colidem e um deles pega fogo com duas pessoas que conseguem escapar. Ao todo três feridos em acidente na Rodovia do Calçado
Carros colidem e um deles pega fogo com duas pessoas que conseguem escapar. Ao todo três feridos em acidente na Rodovia do Calçado crédito: CBMMG

Uma colisão entre dois carros seguida de incêndio deixou três pessoas feridas na madrugada deste domingo (19), por volta da 1h, na Rodovia do Calçado (AMG-0370), em uma área rural entre os municípios de Nova Serrana e Perdigão, na região Centro-Oeste de Minas.

A batida envolveu um Honda HR-V e uma Fiat Strada, que foi consumida pelas chamas após o impacto.

Uma das três vítimas, que seria a segunda ocupante do veículo que pegou fogo, foi socorrida por populares que passavam pelo local antes mesmo da chegada das equipes de resgate, e não há informações sobre seu estado de saúde.

Os outros dois feridos são os condutores dos veículos, um jovem de 21 anos, de Nova Serrana, que dirigia a Strada, e um homem de 30 anos, natural de Gouveia, que conduzia o HR-V.

Equipes da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), sediada em Nova Serrana, foram acionadas e se deslocaram rapidamente para o local.

Ao chegarem, encontraram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já prestando os primeiros socorros às vítimas. A prioridade dos militares foi o combate direto às chamas que destruíam a Fiat Strada.

“Nossa equipe atuou rapidamente no combate direto às chamas, o que foi essencial para evitar que o fogo se propagasse para a vegetação às margens da rodovia”, informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A ação impediu que o incêndio tomasse proporções maiores, garantindo a segurança da área.

Após o fogo ser extinto, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo para eliminar qualquer risco de reignição e auxiliaram na segurança da via, que precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento. O estado de saúde das vítimas atendidas pelo SAMU não foi divulgado. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

A Rodovia do Calçado tem um histórico de acidentes graves. Há menos de um mês, no fim de setembro, um jovem de 21 anos morreu após capotar o carro no mesmo trecho, entre Nova Serrana e Perdigão. Em janeiro, outro acidente fatal foi registrado na altura do km 4, quando um homem de 34 anos morreu depois de também capotar o veículo. Em ambos os casos, as vítimas perderam o controle da direção.

Acidente e fogo

A batida: colisão entre um Honda HR-V e uma Fiat Strada, seguida de incêndio

Local: Rodovia do Calçado (AMG-0370), entre Nova Serrana e Perdigão (Centro-Oeste de MG)

Quando: madrugada de domingo (19/10), por volta da 1h

Vítimas: três pessoas feridas, sendo duas da Fiat Strada e uma do Honda HR-V

Atendimento: Corpo de Bombeiros e SAMU atuaram no local

Prevenção: em caso de incêndio veicular, afaste-se do veículo e acione os bombeiros (193) imediatamente. Não tente apagar o fogo por conta própria

