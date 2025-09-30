MG: homem capota carro e morre em rodovia

Um homem morreu na noite dessa segunda-feira (29/9) depois de capotar o carro que dirigia na Rodovia do Calçado (AMG-0370), trecho que liga Nova Serrana (MG) a Perdigão (MG), cidades da Região Centro-Oeste do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o veículo foi encontrado capotado com a vítima em seu interior. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e o médico constatou o óbito ainda na cena do acidente.

A Polícia Rodoviária Militar (PMRv) registrou a ocorrência e a perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos antes da retirada do corpo. O veículo foi removido com auxílio de guincho.

Inicialmente, a vítima não havia sido identificada. Posteriormente, familiares e a namorada compareceram ao local e confirmaram a identidade.

