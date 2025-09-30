Assine
overlay
Início Gerais
MORTE NAS ESTRADAS

MG: homem capota carro e morre em rodovia

Samu confirmou o óbito no local, no trecho que liga Nova Serrana (MG) a Perdigão (MG); vítima foi reconhecida por familiares

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
30/09/2025 10:26

compartilhe

Siga no
x
carro capotado
De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o veículo foi encontrado capotado com a vítima em seu interior crédito: CBMMG/Reprodução

Um homem morreu na noite dessa segunda-feira (29/9) depois de capotar o carro que dirigia na Rodovia do Calçado (AMG-0370), trecho que liga Nova Serrana (MG) a Perdigão (MG), cidades da Região Centro-Oeste do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o veículo foi encontrado capotado com a vítima em seu interior. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e o médico constatou o óbito ainda na cena do acidente.

Leia Mais

A Polícia Rodoviária Militar (PMRv) registrou a ocorrência e a perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos antes da retirada do corpo. O veículo foi removido com auxílio de guincho.

Inicialmente, a vítima não havia sido identificada. Posteriormente, familiares e a namorada compareceram ao local e confirmaram a identidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente capota homem morre morte rodovia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay