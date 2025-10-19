MG: duas pessoas morrem em acidente com carro em alta velocidade em rodovia

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Dois homens morreram em um capotamento na tarde de sábado (18/10), por volta das 17h, no quilômetro 14 da rodovia MG-190.

O acidente ocorreu em uma área rural entre os municípios de Monte Carmelo e Abadia dos Dourados, no Alto Paranaíba.

As vítimas foram identificadas como J.M., de 72 anos, e M.L.S., de 54, ambos naturais de Abadia dos Dourados, na mesma região. Os dois ocupavam um VW/Voyage que capotou e ficou com as rodas para cima, às margens da pista.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo, com placas de Uberlândia, seguia no sentido Monte Carmelo para Abadia dos Dourados quando o condutor, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle da direção.

O carro saiu da pista e capotou várias vezes. Testemunhas que presenciaram o acidente relataram aos policiais que o automóvel trafegava em alta velocidade.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Patrocínio foram acionadas para o local. No entanto, ao chegar, a médica do SAMU apenas pôde constatar o óbito dos dois ocupantes, que ficaram presos às ferragens e sofreram múltiplos traumatismos.

Os bombeiros precisaram aguardar a chegada da perícia técnica da Polícia Civil para iniciar o trabalho de retirada dos corpos. "Após os trabalhos periciais, os bombeiros realizaram a extração das vítimas, que estavam politraumatizadas e sem sinais vitais", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Concluída a remoção, os corpos foram entregues à funerária de plantão de Monte Carmelo e, posteriormente, encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Patrocínio.



Como não havia responsáveis no local para a liberação do VW/Voyage, o veículo foi removido para um pátio credenciado. As causas exatas do acidente serão apontadas após a conclusão dos laudos periciais.

Acidentes com capotamento têm sido recorrentes na região do Alto Paranaíba nos últimos meses. Em agosto, um jovem de 24 anos morreu após capotar o carro que dirigia na LMG-742, em Ibiá, a cerca de 100 quilômetros do local do acidente deste sábado.



Em julho, na BR-365, próximo a Patrocínio, outro capotamento resultou na morte de um homem de 49 anos, reforçando a preocupação com a segurança nas rodovias da região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Capotamento e mortes

