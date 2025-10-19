MG: duas pessoas morrem em acidente com carro em alta velocidade em rodovia
As vítimas, de 72 e 54 anos, ficaram presas às ferragens no quilômetro 14 da rodovia MG-190; testemunhas relataram que veículo estava em alta velocidade
Dois homens morreram em um capotamento na tarde de sábado (18/10), por volta das 17h, no quilômetro 14 da rodovia MG-190.
O acidente ocorreu em uma área rural entre os municípios de Monte Carmelo e Abadia dos Dourados, no Alto Paranaíba.
As vítimas foram identificadas como J.M., de 72 anos, e M.L.S., de 54, ambos naturais de Abadia dos Dourados, na mesma região. Os dois ocupavam um VW/Voyage que capotou e ficou com as rodas para cima, às margens da pista.
Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo, com placas de Uberlândia, seguia no sentido Monte Carmelo para Abadia dos Dourados quando o condutor, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle da direção.
O carro saiu da pista e capotou várias vezes. Testemunhas que presenciaram o acidente relataram aos policiais que o automóvel trafegava em alta velocidade.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Patrocínio foram acionadas para o local. No entanto, ao chegar, a médica do SAMU apenas pôde constatar o óbito dos dois ocupantes, que ficaram presos às ferragens e sofreram múltiplos traumatismos.
Os bombeiros precisaram aguardar a chegada da perícia técnica da Polícia Civil para iniciar o trabalho de retirada dos corpos. "Após os trabalhos periciais, os bombeiros realizaram a extração das vítimas, que estavam politraumatizadas e sem sinais vitais", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).
Concluída a remoção, os corpos foram entregues à funerária de plantão de Monte Carmelo e, posteriormente, encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Patrocínio.
Como não havia responsáveis no local para a liberação do VW/Voyage, o veículo foi removido para um pátio credenciado. As causas exatas do acidente serão apontadas após a conclusão dos laudos periciais.
Acidentes com capotamento têm sido recorrentes na região do Alto Paranaíba nos últimos meses. Em agosto, um jovem de 24 anos morreu após capotar o carro que dirigia na LMG-742, em Ibiá, a cerca de 100 quilômetros do local do acidente deste sábado.
Em julho, na BR-365, próximo a Patrocínio, outro capotamento resultou na morte de um homem de 49 anos, reforçando a preocupação com a segurança nas rodovias da região.
Capotamento e mortes
- Vítimas: J.M., 72 anos (condutor) e M.L.S., 54 anos (passageiro)
- Local: MG-190, km 12, entre Monte Carmelo e Abadia dos Dourados
- Dinâmica: perda de controle da direção, saída de pista e capotamento
- Causa provável: alta velocidade, segundo relatos de testemunhas
- Cuidados ao dirigir: respeite os limites de velocidade, use sempre o cinto de segurança, não dirija sob efeito de álcool ou cansaço