Acidente entre moto e carreta na BR-381 deixa um ferido na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um acidente entre uma moto e uma carreta deixou um motociclista ferido na tarde deste domingo (19/10) na BR-381, na altura do quilômetro 424, em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no sentido Vitória (ES).

De acordo com a Nova 381, concessionária que administra o trecho, a vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada à Santa Casa de Caeté.

Conforme relato de motoristas, há bastante trânsito no local, conhecido como Trevo de Caeté. A reportagem do Estado de Minas registrou um congestionamento de aproximadamente 4 km. Veja as fotos abaixo:

Acidente na altura do km 424, em Caeté (MG), na Grande BH, trava trânsito no sentido Vitória (ES) Edésio Ferreira/EM/DA Press Acidente na altura do km 424, em Caeté (MG), na Grande BH, trava trânsito no sentido Vitória (ES) Edésio Ferreira/EM/DA Press Moto envolvida no acidente foi retirada da pista para a passagem dos veículos Edésio Ferreira/EM/DA Press Acidente na altura do km 424, em Caeté (MG), na Grande BH, trava trânsito no sentido Vitória (ES) Edésio Ferreira/EM/DA Press Voltar Próximo

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível observar retenção do fluxo de veículos no sentido Vitória.

No sentido BH, a passagem está sendo feita pelo acostamento. A concessionária não informou qual é o tamanho do congestionamento.