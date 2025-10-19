Acidente entre moto e carreta na BR-381 deixa um ferido na Grande BH
Colisão entre veículos deixou motociclista ferido e trânsito lento na altura do trevo de Caeté (MG), na Região Metropolitana de BH
Um acidente entre uma moto e uma carreta deixou um motociclista ferido na tarde deste domingo (19/10) na BR-381, na altura do quilômetro 424, em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no sentido Vitória (ES).
De acordo com a Nova 381, concessionária que administra o trecho, a vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada à Santa Casa de Caeté.
Conforme relato de motoristas, há bastante trânsito no local, conhecido como Trevo de Caeté. A reportagem do Estado de Minas registrou um congestionamento de aproximadamente 4 km. Veja as fotos abaixo:
Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível observar retenção do fluxo de veículos no sentido Vitória.
No sentido BH, a passagem está sendo feita pelo acostamento. A concessionária não informou qual é o tamanho do congestionamento.