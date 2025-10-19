Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS

Acidente entre moto e carreta na BR-381 deixa um ferido na Grande BH

Colisão entre veículos deixou motociclista ferido e trânsito lento na altura do trevo de Caeté (MG), na Região Metropolitana de BH

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/10/2025 14:29 - atualizado em 19/10/2025 14:41

compartilhe

SIGA
x
Acidente entre moto e carreta na BR-381 deixa um ferido na Grande BH neste domingo (19/10)
Acidente entre moto e carreta na BR-381 deixa um ferido na Grande BH neste domingo (19/10) crédito: Redes sociais

Um acidente entre uma moto e uma carreta deixou um motociclista ferido na tarde deste domingo (19/10) na BR-381, na altura do quilômetro 424, em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no sentido Vitória (ES).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Nova 381, concessionária que administra o trecho, a vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada à Santa Casa de Caeté.

Leia Mais

Conforme relato de motoristas, há bastante trânsito no local, conhecido como Trevo de Caeté. A reportagem do Estado de Minas registrou um congestionamento de aproximadamente 4 km. Veja as fotos abaixo:

Acidente na altura do km 424, em Caeté (MG), na Grande BH, trava trânsito no sentido Vitória (ES)-Edésio Ferreira/EM/DA Press
Acidente na altura do km 424, em Caeté (MG), na Grande BH, trava trânsito no sentido Vitória (ES) Edésio Ferreira/EM/DA Press
Acidente na altura do km 424, em Caeté (MG), na Grande BH, trava trânsito no sentido Vitória (ES)-Edésio Ferreira/EM/DA Press
Acidente na altura do km 424, em Caeté (MG), na Grande BH, trava trânsito no sentido Vitória (ES) Edésio Ferreira/EM/DA Press
Moto envolvida no acidente foi retirada da pista para a passagem dos veículos-Edésio Ferreira/EM/DA Press
Moto envolvida no acidente foi retirada da pista para a passagem dos veículos Edésio Ferreira/EM/DA Press
Acidente na altura do km 424, em Caeté (MG), na Grande BH, trava trânsito no sentido Vitória (ES)-Edésio Ferreira/EM/DA Press
Acidente na altura do km 424, em Caeté (MG), na Grande BH, trava trânsito no sentido Vitória (ES) Edésio Ferreira/EM/DA Press

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível observar retenção do fluxo de veículos no sentido Vitória.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No sentido BH, a passagem está sendo feita pelo acostamento. A concessionária não informou qual é o tamanho do congestionamento.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 grande-bh transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay