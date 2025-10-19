BR-381: supermaconha endereçada a MG é apreendida em porta-malas de carro
Homem de 32 anos foi preso em Extrema transportando 48 quilos de drogas de São Paulo para Ponte Nova, na Zona da Mata
Um carregamento de 48 quilos de maconha e skunk, avaliado em aproximadamente R$ 450 mil, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste domingo (19/10), por volta das 4h15.
A ação ocorreu durante uma fiscalização no quilômetro 941 da BR-381, a Rodovia Fernão Dias, no município de Extrema, no Sul de Minas, na divisa de Minas Gerais com São Paulo.
No dia anterior, também na BR-381 e na mesma região de Minas Gerais, a PRF realizou uma apreensão de uma carga de 5,4 toneladas de maconha, a terceira grande interceptação de entorpecentes no estado desde sexta-feira (17/10).
"O skunk é uma droga originada do cruzamento de várias espécies de plantas do gênero cannabis, acredita-se que a mesma foi produzida, inicialmente, em laboratórios holandeses e americanos. Popularmente conhecido como “supermaconha”, possui uma maior concentração de THC (tetrahidrocannabiol), a substância alucinógena existente na maconha e, por isso, tem um valor mais alto no mercado do tráfico", informa a PRF.
O local da abordagem é um ponto estratégico e de intenso fluxo, sendo a principal porta de entrada para quem vem de São Paulo para Minas Gerais. A região é um conhecido corredor para o transporte de drogas e armas, utilizado por grandes facções criminosas para abastecer o interior de Minas.
O destino final da droga, a cidade de Ponte Nova, na Zona da Mata, sugere uma rota de distribuição para cidades de porte médio, longe dos grandes centros metropolitanos. O motorista do veículo, um homem de 32 anos, foi preso em flagrante.
Não foram encontradas armas com o suspeito. O foco da apreensão foram os entorpecentes, que incluíam duas variedades de cannabis com valores de mercado distintos. A maior parte era de maconha prensada, distribuída em 35 tijolos, enquanto o restante era skunk, uma versão mais potente e cara da droga, embalada em 29 sacos plásticos.
O skunk, também conhecido como "supermaconha", pode custar até dez vezes mais que a maconha comum no varejo, indicando que a carga era destinada a diferentes perfis de consumidores.
A forma como as drogas estavam acondicionadas — em tijolos prensados e sacos selados, dentro de caixas grandes — aponta para uma operação de distribuição em atacado, e não de venda direta ao consumidor.
A rota utilizada, partindo de São Paulo, o maior centro logístico do crime organizado no país, em direção ao interior de Minas, reforça a tese de que o suspeito atuava como "mula", um transportador contratado para levar a mercadoria de um ponto a outro. A mistura de maconha comum com skunk sugere uma tentativa de maximizar os lucros, atendendo a uma demanda diversificada.
A prisão ocorreu após os agentes da PRF desconfiarem do motorista de um VW Gol durante a fiscalização. Segundo a polícia, o homem demonstrou nervosismo excessivo e deu respostas contraditórias sobre os motivos de sua viagem. Essa atitude levou os policiais a realizarem uma busca detalhada no veículo.
Durante a vistoria, os policiais encontraram duas caixas de papelão de grandes dimensões, uma no banco traseiro e outra no porta-malas. Dentro delas estavam os 35 tijolos de maconha e os 29 pacotes de skunk. Ao ser questionado, o motorista confessou o crime.
Ele alegou ter sido contratado em Ponte Nova para buscar uma "encomenda" na capital paulista e realizar o transporte de volta para a cidade mineira.
O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre.
Apreensão na BR-381 (48 quilos de drogas)
- 35 tijolos de maconha prensada.
- 29 sacos plásticos com skunk (supermaconha)
- Valor estimado: R$ 450 mil
- Local: BR-381 (Rodovia Fernão Dias), km 941, em Extrema (MG)
- Quando: 4h15 de domingo (19/10)
- Origem: São Paulo (SP)
- Destino: Ponte Nova (MG)
- Preso: homem de 32 anos, que confessou ter sido contratado como "mula" para o transporte
Passo a passo da ação:
- Agentes da PRF abordam um VW Gol em fiscalização de rotina
- Motorista demonstra nervosismo e dá informações conflitantes
- Policiais realizam uma busca detalhada no veículo
- Duas caixas grandes são encontradas no banco traseiro e no porta-malas, contendo as drogas