MG: apreensão de 5,4 toneladas de maconha na BR-381 é 3º golpe no tráfico

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de sábado (18/10), aproximadamente 5,4 toneladas de maconha, durante uma ação de combate ao crime, no KM758 da BR-381, município de Três Corações, no Sul de Minas Gerais.

É a terceira grande apreensão de entorpecentes nas rodovias mineiras desde sexta-feira (17/10), quando ocorreram interceptações de mais de 2,9 toneladas de maconha e cocaína no Triângulo Mineiro e no Norte de Minas.

A maconha apreendida em Três Corações valeria uma fortuna se desdobarda e vendida no varejo, podendo chegar a valer de R$ 40,5 milhões a R$ 54 milhões, dependendo do nível de desdobramento (mistura com outros produtos para render mais).

Os agentes da PRF localizaram a droga após a fiscalização de uma carreta, que foi abordada por apresentar problemas no sistema de iluminação. A maconha estava escondida em um caminhão que transportava banquetas de madeira.

O local da abordagem, próximo ao acesso para a Rodovia Fernão Dias, é um importante corredor logístico que conecta o Sudeste ao Sul do país.

A droga tinha como destino a cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, município que, assim como a capital, registra a presença e disputa territorial de facções criminosas. O motorista, um homem de 46 anos, foi preso em flagrante.

O volume e a forma como a droga estava embalada, em grandes fardos com tabletes, indicam que a carga era destinada à distribuição no atacado para abastecer diversos pontos de venda de drogas na Grande BH.

A origem do entorpecente, Coronel Sapucaia (MS), na fronteira com o Paraguai, reforça a conexão da rota com um dos principais polos de produção e escoamento de maconha para o Brasil.

A tática de ocultar a carga ilícita sob um carregamento de mercadoria lícita (banquetas de madeira) é uma estratégia comum utilizada por grandes traficantes para tentar driblar a fiscalização.

A ação policial teve início quando os agentes da PRF deram ordem de parada ao caminhão por um problema no sistema de iluminação do veículo. Durante a fiscalização inicial, o nervosismo do motorista levantou suspeitas.

"No decorrer da abordagem o condutor, um homem de 46 anos, demonstrou grande nervosismo e forneceu diversas informações contraditórias sobre a viagem que realizava e sobre a carga que transportava", informou a PRF.

Diante da desconfiança, os policiais decidiram realizar uma busca detalhada no compartimento de carga do caminhão.

Ao removerem parte do carregamento de banquetas de madeira, encontraram, sob uma lona preta, dezenas de fardos contendo os tabletes de maconha, totalizando 5.400 quilos do entorpecente.

O caminhoneiro confessou que havia sido contratado para transportar a droga de Coronel Sapucaia (MS) até Betim (MG) e que receberia R$ 15 mil pelo serviço.

Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com o caminhão e toda a carga apreendida, para a Delegacia de Polícia Civil de Três Corações, onde a ocorrência foi encerrada.

Como foram as outras grandes apreensões de tóxicos?

Na noite de sexta-feira (17/10), por volta das 23h30, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e o seu Grupo Tático Rodoviário (GTR) encontraram 521 quilos de cocaína refinada (pura) escondidos em um caminhão na rodovia MGC-497, altura do KM 189, no município de Campina Verde, no Triângulo Mineiro.

O valor da carga, se vendida no varejo, poderia ultrapassar os R$ 100 milhões, segundo estimativas da polícia.

A MGC-497, em Campina Verde, está em uma região de entroncamento rodoviário que serve como corredor para o escoamento de ilícitos, conectando Minas Gerais a estados como São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul.

A área é conhecida como uma "Rota Narco" ou "Rota Caipira", utilizada por facções para transportar drogas vindas sobretudo da Bolívia. O único suspeito preso é o motorista do caminhão, um homem de 49 anos.

Um choque entre caminhões na madrugada de sábado (18/10) revelou aproximadamente duas toneladas de maconha que estavam sendo levadas pela BR-251, no KM 333, dentro dos limites de Fruta de Leite, na região Norte de Minas. Policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dedicaram a madrugada e a manhã à coleta dos invólucros do narcótico que se espalharam pela via, misturados aos outros produtos transportados.

O sinistro se deu por volta da 1h30 em um segmento com muitas curvas conhecido na área como "Curva do Piso", em uma das vias federais de maior relevância do Brasil, que serve como um elo crucial conectando as regiões Sudeste e Nordeste.

Ao todo, 2.433 quilos de maconha em formato de tijolos foram contabilizados, embalados junto à carne. De acordo com os órgãos de segurança, trata-se de uma das maiores apreensões dessa substância ilícita já registradas em Minas Gerais.

A BR-251 é historicamente utilizada por quadrilhas organizadas para o escoamento de entorpecentes. Similar ao que ocorre com a cocaína, o modo de camuflagem empregado foi o de ocultar a carga ilícita entre sticks de frango dentro de um compartimento refrigerado.

O incidente envolveu uma carreta, que estava carregada com castanha de caju e uva, vinda de Juazeiro (BA) com destino a Belo Horizonte, e outro veículo de transporte de carga proveniente de Cascavel (PR) com destino a Recife (PE), este último transportando os bifes de frango e os tijolos de maconha.

O condutor do primeiro caminhão sofreu lesões de natureza leve. Já o motorista da segunda carreta ficou encarcerado nas ferragens, sendo indispensável a intervenção da equipe do Corpo de Bombeiros.

Devido à violência da batida, o compartimento de carga do baú frigorífico se rompeu, arremessando sobre o leito da pista parte da mercadoria de frango e os pacotes de maconha. Os dois condutores sofreram ferimentos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e transportados pelo SAMU para uma unidade hospitalar na cidade de Salinas.

O motorista do veículo que transportava a droga foi detido em flagrante delito e permanece sob cuidados médicos, escoltado pela polícia. O trânsito na pista foi interrompido para que fossem realizados os trabalhos de resgate e a perícia técnica.

