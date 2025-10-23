Juiz decreta prisão preventiva para assassino de PM

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Em audiência na Central de Audiência de Custódia (Ceac), na manhã desta quinta-feira (23/10), o Juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno converteu a prisão em flagrante de Jefferson Anísio da Silva, de 27 anos, em preventiva. Ele é suspeito de matar a tiros o cabo da Polícia Militar Vinícius de Castro Lima, de 37 anos, na tarde de terça-feira (21/10) em uma tentativa de assalto a uma concessionária de veículos em Belo Horizonte (MG).

O cabo Vinícius, que foi sepultado na tarde desta quarta-feira (22/10), no Cemitério Parque Renascer, em Contagem, levou cinco tiros na cabeça, dois nos ombros e um em cada perna. O crime ocorreu no bairro Tirol, Região do Barreiro.

Jefferson foi preso horas depois do crime. Ele foi localizado na BR-381, em Betim, região Metropolitana de Belo Horizonte. Estava num Fiat Idea vermelho furtado, com placa clonada, na BR-381. O veículo foi rastreado pelo Pégasus, da PM.

No momento de sua prisão foi apreendida uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, dois carregadores com 27 munições, seis celulares roubados, um documento de identidade falso e o documento da motocicleta usada no crime.

Jefferson confessou a participação no assassinato e indicou o local onde escondeu a moto, que foi recuperada em Mateus Leme (MG). Ele se recusou a revelar a identidade do comparsa. O preso tem dois mandados de prisão em aberto, um por homicídio e outro por fuga do sistema prisional, além de passagens por roubo, furto e homicídio. Ele está condenado a uma pena de 25 anos e 8 meses de prisão.

Segundo a polícia militar, o comparsa de Jefferson foi identificado e morreu, na tarde de quarta-feira (22/10), depois de um confronto com o Grupo Especializado de Recobrimento (GER), da polícia militar. Ele foi encontrado numa residência do Bairro Tropical, em Contagem e portava uma pistola calibre 9mm. De acordo com a corporação, o homem reagiu à abordagem e foi morto pelos policiais.

