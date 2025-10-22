Segundo suspeito de matar policial é morto em confronto com a polícia
O primeiro suspeito foi preso nessa terça (21/10), em Betim, horas após o crime no Barreiro, em BH
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o segundo suspeito de matar o cabo Vinícius Castro de Lima, na tarde desta quarta-feira (22/10), numa residência no bairro Tropical, em Contagem, na Grande BH. O suspeito foi morto em confronto com o Grupo Especializado de Recobrimento (GER). Ele reagiu à abordagem e foi morto pelo revide dos policiais. O homem portava uma pistola calibre 9mm.
O policial foi morto durante um assalto a uma concessionária de veículos no bairro Tirol, Região do Barreiro, em BH. O segundo suspeito estaria pilotando a moto usada na fuga da tentativa de assalto.
O PM levou nove disparos, sendo cinco na cabeça, dois nos ombros e um em cada perna. De acordo com a Polícia Militar, os autores chegaram em uma motocicleta vermelha.
Horas após o crime, o primeiro suspeitos foi preso em Betim (MG). Ele foi localizado dentro de um Fiat Idea vermelho furtado, com placas clonadas, na BR-381, após ser rastreado pelo helicóptero Pégasus da PM.
Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, munições, celulares roubados e documentos falsos. O homem confessou participação no assassinato e foi levado ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da Polícia Civil.
Como foi o crime
O policial foi assassinado a tiros na tarde dessa terça-feira (21/10) durante um assalto no estabelecimento. Ele levou nove disparos, sendo cinco na cabeça, dois nos ombros e um em cada perna.
De acordo com a Polícia Militar, os autores chegaram em uma motocicleta vermelha. Imagens de câmeras de segurança mostram que ambos usavam capacetes e o garupa empunhava uma arma de fogo. O cabo foi surpreendido pelos criminosos no momento em que entregava a chave de um carro ao amigo.
O dono da loja e o amigo da vítima tentaram fugir, mas o policial foi alvejado e morreu no local. Os disparos atingiram também três veículos da concessionária.