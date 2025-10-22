Caixão de PM morto em BH é carregado por colegas de batalhão
O corpo será velado e sepultado nesta quarta, no Cemitério Parque da Colina, na Região Oeste da capital
compartilheSIGA
Militares do 39º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), do qual era lotado o cabo Vinícius de Castro Lima, morto durante um assalto em uma concessionária no Barreiro, em BH, carregaram o caixão como homenagem ao colega. O crime aconteceu nessa terça-feira (21/10), e o corpo será velado e sepultado nesta quarta (22/10), no Cemitério Parque da Colina, na Região Oeste da capital.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O caixão foi levado em um veículo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ao cemitério. Um cortejo de viaturas, amigos e familiares formaram fila pelas ruas de BH.
Na chegada, os colegas de batalhão já estavam a espera, para prestar homenagens à Vinícius. O policial foi assassinado a tiros. Ele levou nove disparos, sendo cinco na cabeça, dois nos ombros e um em cada perna.
Leia Mais
Vinícius Lima era casado, pai de um filho e formado em Direito, com pós-graduação em Ciências Criminais. Em profundo abalo, a esposa do policial, mãe e pai foram amparados por colegas de farda e outros familiares que marcaram presença no enterro.
Prisão do suspeito
Horas após o crime, um dos suspeitos foi preso em Betim, na Região metropolitana. Ele foi localizado dentro de um Fiat Idea vermelho furtado, com placas clonadas, na BR-381, após ser rastreado pelo helicóptero Pégasus da PM.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, munições, celulares roubados e documentos falsos. O homem confessou participação no assassinato e foi levado ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da Polícia Civil. O segundo envolvido ainda está sendo procurado.