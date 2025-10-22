Assine
VELÓRIO

Caixão de PM morto em BH é carregado por colegas de batalhão

O corpo será velado e sepultado nesta quarta, no Cemitério Parque da Colina, na Região Oeste da capital

22/10/2025 14:49

Velório do cabo da Polícia Militar Vinícius de Castro Lima, de 37 anos, no Cemitério da Colina
Velório do cabo da Polícia Militar Vinícius de Castro Lima, de 37 anos, no Cemitério da Colina crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Militares do 39º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), do qual era lotado o cabo Vinícius de Castro Lima, morto durante um assalto em uma concessionária no Barreiro, em BH, carregaram o caixão como homenagem ao colega. O crime aconteceu nessa terça-feira (21/10), e o corpo será velado e sepultado nesta quarta (22/10), no Cemitério Parque da Colina, na Região Oeste da capital.

O caixão foi levado em um veículo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ao cemitério. Um cortejo de viaturas, amigos e familiares formaram fila pelas ruas de BH.

Na chegada, os colegas de batalhão já estavam a espera, para prestar homenagens à Vinícius. O policial foi assassinado a tiros. Ele levou nove disparos, sendo cinco na cabeça, dois nos ombros e um em cada perna.

Vinícius Lima era casado, pai de um filho e formado em Direito, com pós-graduação em Ciências Criminais. Em profundo abalo, a esposa do policial, mãe e pai foram amparados por colegas de farda e outros familiares que marcaram presença no enterro.

Prisão do suspeito

Horas após o crime, um dos suspeitos foi preso em Betim, na Região metropolitana. Ele foi localizado dentro de um Fiat Idea vermelho furtado, com placas clonadas, na BR-381, após ser rastreado pelo helicóptero Pégasus da PM.

Amigos e familiares na chegada do caixão
Amigos e familiares na chegada do caixão Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, munições, celulares roubados e documentos falsos. O homem confessou participação no assassinato e foi levado ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da Polícia Civil. O segundo envolvido ainda está sendo procurado.


